पुणे: महिला की फोटो-वीडियो बनाकर सेक्स रैकेट में फंसाने की साजिश, पूर्व मंत्री के दामाद पर लगे गंभीर आरोप

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी (एसपी) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर पर पुणे में एक महिला की बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने का मामला दर्ज हुआ है. साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि खेवलकर ने उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरें खींचीं और वीडियो शूट किया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में प्रांजल खेवलकर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत केस दर्ज किया गया है. दरअसल,खडसे की बेटी रोहिणी खडसे के पति खेवलकर 27 जुलाई को खराडी इलाके में एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं. पुलिस ने दावा किया था कि वहां 'ड्रग पार्टी' चल रही थी.

यह भी पढ़ें: पुणे: हाई-प्रोफाइल 'रेव पार्टी' कांड से सियासी भूचाल! पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद समेत सात गिरफ्तार

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने कहा कि इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राज्य का सबसे बड़ा 'सेक्स रैकेट' हो सकता है. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए और पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा व न्याय दिलाया जाए.

Advertisement

फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और शिकायतें दर्ज हो सकती हैं. अधिकारियों का कहना है कि खेवलकर से जुड़े अन्य पहलुओं की भी छानबीन की जा रही है, जिसमें उनके संपर्क और पूर्व गतिविधियां शामिल हैं.

---- समाप्त ----