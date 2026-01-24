scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई: मीट ग्राइंडर खोलते ही हैरान रह गए DRI के अधिकारी, अंदर छिपाया था 2.89 करोड़ का गोल्ड

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई के अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल पर 289 करोड़ रुपए मूल्य का 1815 किलोग्राम सोना जब्त किया. ये सोना सऊदी अरब से कूरियर के जरिए भेजी गई मांस पीसने वाली मशीन में छिपाकर भेजा गया था. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
During the offer period, customers purchasing digital gold worth Rs 2,000 or more will receive 2% additional gold for free.
During the offer period, customers purchasing digital gold worth Rs 2,000 or more will receive 2% additional gold for free.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई के अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल पर 2.89 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है. ये सोना सऊदी अरब से कूरियर के जरिए भेजी गई एक खेप में  'मीट ग्राइंडर' यानि मांस पीसने वाली मशीन में छिपाकर भेजा गया था.

पीटीआई के मुताबिक, डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय टीम को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने सऊदी अरब से कूरियर में भेजे गए खेप की तलाशी ली. इसमें मांस पीसने वाली मशीन थी, जिसके अंदर सोना छिपा था. जब मशीन को खोला गया तो इसमें से 32 कटे हुए सोने के टुकड़े बरामद हुए.

एक अधिकारी ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत  'मीट ग्राइंडर' से कुल 1.815 किलोग्राम सोना जब्त किया गया. इसकी कुल कीमत 2.89 करोड़ रुपए है. इस मामले में डीआरआई ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है. इन आरोपियों को रियाद से आई खेप को लेने और उसे लेकर निकलने के लिए बुलाया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Muslim Countries joined Board of Peace
सऊदी, कतर, तुर्की... यूरोप दूर खड़ा रहा और ट्रंप के आगे झुक गया मुस्लिम वर्ल्ड, उठे सवाल
MBS-Shehbaz Sharif, MBZ-Narendra Modi
पाकिस्तान-सऊदी के दुश्मन देश की भारत से बढ़ती नजदीकी किसकी टेंशन बढ़ाएगी?
Pakistan JF-17 Thunder narrative warfare
JF-17 थंडर जेट पर PAK का ऑनलाइन ढकोसला... असल में फुस्स
Pakistan JF-17 Indonesia Brahmos India
भारत से ब्रह्मोस की डील, पाकिस्तान से JF-17... इंडोनेशिया का पैंतरा क्या है?
Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Ayatollah Ali Khamenei
ईरान पर हमला न करें... नेतन्याहू ने मुस्लिम देशों के सुर में सुर मिलाकर ट्रंप से क्यों की ये अपील?

यह भी पढ़ें: श्रीलंका से तस्करी कर भारत लाया गया 15.21 करोड़ का सोना, डीआरआई ने जब्त कर छह लोगों को पकड़ा

Advertisement

सोना निकालने के लिए बनवाए केवाईसी दस्तावेज

गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्तियों ने सोना लेकर निकलने के लिए खास इंतजाम किए थे. उन्होंने कूरियर टर्मिनल से तस्करी किए गए सोने को निकालने के लिए एक विशेष फर्म के केवाईसी दस्तावेजों भी बनवाए थे. अब अधिकारी इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement