मुंबई: मीट ग्राइंडर खोलते ही हैरान रह गए DRI के अधिकारी, अंदर छिपाया था 2.89 करोड़ का गोल्ड

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई के अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल पर 2.89 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है. ये सोना सऊदी अरब से कूरियर के जरिए भेजी गई एक खेप में 'मीट ग्राइंडर' यानि मांस पीसने वाली मशीन में छिपाकर भेजा गया था.

और पढ़ें

पीटीआई के मुताबिक, डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय टीम को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने सऊदी अरब से कूरियर में भेजे गए खेप की तलाशी ली. इसमें मांस पीसने वाली मशीन थी, जिसके अंदर सोना छिपा था. जब मशीन को खोला गया तो इसमें से 32 कटे हुए सोने के टुकड़े बरामद हुए.

एक अधिकारी ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 'मीट ग्राइंडर' से कुल 1.815 किलोग्राम सोना जब्त किया गया. इसकी कुल कीमत 2.89 करोड़ रुपए है. इस मामले में डीआरआई ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है. इन आरोपियों को रियाद से आई खेप को लेने और उसे लेकर निकलने के लिए बुलाया गया था.

यह भी पढ़ें: श्रीलंका से तस्करी कर भारत लाया गया 15.21 करोड़ का सोना, डीआरआई ने जब्त कर छह लोगों को पकड़ा

Advertisement

सोना निकालने के लिए बनवाए केवाईसी दस्तावेज

गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्तियों ने सोना लेकर निकलने के लिए खास इंतजाम किए थे. उन्होंने कूरियर टर्मिनल से तस्करी किए गए सोने को निकालने के लिए एक विशेष फर्म के केवाईसी दस्तावेजों भी बनवाए थे. अब अधिकारी इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----