महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर, लेकिन इन शहरों में नंबर- 1 रही कांग्रेस

महाराष्ट्र निकाय चुनाव कांग्रेस खेमे में उत्साह का संचार नहीं कर सके. इस चुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन कुल मिलाकर निराशाजनक रहा. खासकर बड़े शहरों जैसे मुंबई में पार्टी लगभग हाशिए पर पहुंच गई है. देश के सबसे बड़े नगर निगम में गिनी जाने वाली बीएमसी में कांग्रेस देर रात तक 24 वार्डों पर आगे चल रही थी. बीएमसी में 227 वार्ड हैं. यहां ताजा समाचार मिलने तक बीजेपी 88 वार्डों पर आगे चल रही थी. शिवसेना 28 वार्डों पर आगे चल रही थी. एनसीपी 03 सीटों पर आगे चल रही थी. वहीं विपक्षी खेमे में शिवसेना (UBT) 66 वार्डों पर आगे चल रही थी. जबकि एमएनएस को 06 सीटों पर लीड मिली हुई थी.

और पढ़ें

भिवंडी शहर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आई है. यहां कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है. भिवंडी में कुल 90 सीटें हैं. यहां बीजेपी 22 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है. जबकि शिवसेना 12 सीटों पर और एनसीपी-एसपी भी 12 सीटों पर आगे चल रही है.

लातूर भी कांग्रेस के लिए राहत की खबर लेकर आई है. यहां पर कांग्रेस का मेयर बनना तय है, 70 सीटों वाले इस नगरपालिका में कांग्रेस ने 43 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. जबकि BJP को 22 और वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटें मिलीं है. NCP (शरद पवार) सहित अन्य दलों का खाता नहीं खुला.

चंद्रपुर की 66 सीटों में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है. यहां 30 सीटों पर कांग्रेस आगे है और नंबर वन पर है. बीजेपी को 23 सीटों पर आगे है. यहां शिवसेना एक, शिवसेना (UBT) को 6 और VBA 2 सीटों पर आगे चल रही है.

Advertisement

कोल्हापुर में कांग्रेस 34 सीटें जीतकर नंबर वन पर है. यहां बीजेपी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही है. जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 15 सीटें मिली है. कोल्हापुर में नगरपालिका में कुल 81 सीटें हैं.

महाराष्ट्र की चर्चित धारावी के वॉर्ड 183 से कांग्रेस की आशा काले को जीत मिली है. आशा काले ने शिवसेना की वैशाली शेवाले को मात दी है.

जिन शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ठीक है उनमें मीरा भायंदर भी शामिल है. यहां कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है और दूसरे नंबर पर है.

पुणे में कांग्रेस को 165 सीटों में 16 सीटें मिलती दिख रही है. इस तरह पार्टी यहां तीसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे नंबर पर एनसीपी है.

नागपुर में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है. और दूसरे नंबर पर है. बीजेपी यहां 100 सीटों पर आगे चल रही है. नागपुर शहर में 151 सीटें हैं.

सांगली मिरज में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर है. यहां 78 सीटों में कांग्रेस 18 सीटों पर आगे दिख रही है. यहां बीजेपी 39 सीटों पर आगे है. जबकि अजित पवार की एनसीपी 16 सीटों पर आगे चल रही है.

अकोला शहर में भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर है. यहां की 80 सीटों में से कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि बीजेपी 38 सीटों पर आगे चल रही है.

Advertisement

अमरावती में कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है. यहां कुल 87 सीटें हैं. बीजेपी यहां 25 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि यहां सबसे ज्यादा निर्दलीय 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

परभणी में शिवसेना (UBT) और कांग्रेस का मेयर बन सकता है. यहां पर कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि शिवेसेना (UBT) 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. यहां बीजेपी 12 और एनसीपी 10 सीटों पर आगे चल रही है. निर्दलीय उम्मीदवार 5 सीटों पर आगे हैं.

जलगांव, धुले, इचलकरंजी, पिंपरी चिंचवड़, वसई विरार, नवी मुंबई ऐसे शहर हैं जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है.

बता दें कि कांग्रेस ने ये चुनाव MVA गठबंधन से अलग लड़ा है.

महाराष्ट्र में कुल 2869 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इनमें कांग्रेस 330 पर आगे चल रही है.

---- समाप्त ----