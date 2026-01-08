scorecardresearch
 
'मुझे पति ने जिंदा जलाया', मौत से पहले दीक्षा की कांपती आवाज ने खोल दिया राज

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 27 वर्षीय विवाहिता दीक्षा भड़के को उसके पति ने कथित तौर पर जिंदा जला दिया. आरोप है कि पति ने आग लगाने के बाद घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी दीक्षा की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पति ने किया दीक्षा का मर्डर (File Photo: ITG)
पति ने किया दीक्षा का मर्डर (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. महाकाली वार्ड के गौतम नगर इलाके में 27 वर्षीय विवाहिता को जिंदा जला दिए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मृतका की पहचान दीक्षा शुभम भड़के के रूप में हुई है. इस मामले में दीक्षा के पति शुभम भड़के पर गंभीर आरोप लगे हैं और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

परिजनों के अनुसार यह घटना 5 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे की है. बताया जा रहा है कि दीक्षा का पति शुभम भड़के घर आया और किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा. झगड़े के दौरान उसने गुस्से में दीक्षा के कपड़ों में आग लगा दी. आरोप है कि आग लगाने के बाद आरोपी पति ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया.

रात में घर आया पति, झगड़े के बाद कपड़ों में लगाई आग

जानकारी के मुताबिक दीक्षा पिछले छह से सात महीनों से अपने पति से अलग अपनी दादी के साथ रहती थी. जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त दादी घर पर मौजूद नहीं थी. इसी का फायदा उठाकर आरोपी पति घर आया और वारदात को अंजाम दिया. आग लगने के बाद दीक्षा घर के अंदर जिंदा जलती रही और उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था.

जब दादी घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से दीक्षा की बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है. किसी तरह दरवाजा खोला गया तो दीक्षा गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में पड़ी थी. परिजन और पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया.

दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हुआ आरोपी

अस्पताल में भर्ती होने के बाद परिजनों ने दीक्षा से पूरी घटना के बारे में पूछा. उस समय दीक्षा बोलने की स्थिति में थी. उसने साफ तौर पर बताया कि उसके पति ने ही उसके कपड़ों में आग लगाई और बाहर से दरवाजा बंद कर चला गया. परिजनों ने दीक्षा के बयान का वीडियो भी बनाया. हालांकि इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई और 7 जनवरी की सुबह उसने दम तोड़ दिया.

चंद्रपुर सिटी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार मृतका की दादी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. दोनों की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी और उनकी चार साल की एक बेटी भी है, जो फिलहाल पिता के साथ रहती है.

पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, सभी पहलुओं से जांच जारी

इस मामले में सिटी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर निशिकांत रामटेके ने बताया कि आरोपी पति शुभम भड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है. परिजनों ने इस घटना को हत्या करार देते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है.

