घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दो अफसर, CBI ने किया गिरफ्तार

सीबीआई ने पुणे के खड़की में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दो अधिकारियों को ₹2 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर ने ठेकेदार से भुगतान जारी करने के बदले ₹6 लाख की मांग की थी.

सीबीआई ने पुणे में रिश्वत लेने के आरोप में दो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा अधिकारियों को गिरफ्तार किया. (सांकेतिक तस्वीर)
सीबीआई (CBI) ने पुणे के खड़की स्थित मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में तैनात दो अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर (E/M-II) और जूनियर इंजीनियर (E/M-II) शामिल हैं. दोनों को शिकायतकर्ता से ₹2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

सीबीआई ने यह मामला 3 फरवरी 2026 को दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों अधिकारी एक निजी कंपनी से जुड़े ठेकेदार से ₹6 लाख की अवैध मांग कर रहे थे. शिकायतकर्ता उस निजी कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है और MES के तहत ठेके का काम कर रहा था. CBI के अनुसार, कार्य पूर्ण होने और पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) जमा किए जाने के बावजूद भुगतान जानबूझकर रोका गया, ताकि ठेकेदार पर रिश्वत देने का दबाव बनाया जा सके.

बातचीत के बाद आरोपी अधिकारियों ने पहली किस्त के रूप में ₹2 लाख लेने पर सहमति जताई. इसके बाद CBI ने 5 फरवरी 2026 को जाल बिछाया और जूनियर इंजीनियर को शिकायतकर्ता से ₹2 लाख की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. रिश्वत की रकम उसके कार्यालय से बरामद की गई.

CBI ने इस मामले में साजिश में शामिल होने के आरोप में असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया. जांच के दौरान दोनों आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों पर तलाशी ली गई, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ ₹1,88,500 की संदिग्ध नकदी बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील निकम, असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर (E/M-II) और सुरेश म्हस्के, जूनियर इंजीनियर के तौर पर हुई है.

