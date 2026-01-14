scorecardresearch
 
बोरीवली में चुनाव से पहले सियासी तूफान! पैसे बांटने के आरोप पर MNS-भाजपा आमने-सामने

बोरीवली ईस्ट के वार्ड नंबर 14 में चुनावी माहौल उस वक्त गरमा गया जब MNS ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया. देर रात हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. MNS और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं, भाजपा उम्मीदवार सीमा शिंदे ने आरोप खारिज कर दिया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वार्ड 14 बना सियासी अखाड़ा!(Photo: Screengrab)

मुंबई के बोरीवली ईस्ट के वार्ड नंबर 14 में चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर खुलेआम पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोपों के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और देर रात हंगामे की स्थिति बन गई.

बीती रात कथित तौर पर महानगरपालिका चुनाव (BMC) को लेकर पैसे बांटे जाने की सूचना मिलने पर MNS कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया. विवाद बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: अगला 36 घंटा तय करेगा कि मुंबई का बॉस कौन? BMC के लिए वोटिंग कल, 25 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात

MNS का तीखा हमला, ऑडियो क्लिप होने का दावा

इस मामले में MNS के जनरल सेक्रेटरी नयन कदम ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सच में विकास हुआ है, तो फिर वोट के लिए पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है. नयन कदम ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार के पति सरकारी कर्मचारी हैं, इसके बावजूद वह खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को MNS कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उसके बारे में बताया गया कि किसी का जन्मदिन है और वह डिनर पर आया है. लेकिन वहां कोई बर्थडे बॉय मौजूद नहीं था और न ही कोई यह बताने को तैयार था कि जन्मदिन किसका था. नयन कदम ने भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की आइडियोलॉजी पर काम करने वाली यह कैसी मराठी महिला है.

'माहौल हमारे पक्ष में है, इसलिए पैसे बांटे जा रहे'

नयन कदम ने दावा किया कि MNS का कैंपेन ज़ोरों पर है और माहौल उनके पक्ष में बनता जा रहा है. इसी वजह से भाजपा पैसे बांटने जैसे हथकंडे अपना रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास पैसे बांटने का एक ऑडियो क्लिप मौजूद है और जरूरत पड़ने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा.

MNS नेताओं के इन बयानों के बाद चुनावी माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है. इलाके में चर्चा है कि जांच में क्या सामने आएगा और आरोप कितने मजबूत साबित होते हैं.

भाजपा उम्मीदवार ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं, वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार सीमा किरण शिंदे ने MNS के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी कैंपेन रैली खत्म होने के बाद वे लंच के लिए बैठी थीं. उसी दौरान 50 से 60 लोग वहां आए और गाली-गलौज करते हुए हंगामा करने लगे.

सीमा शिंदे ने कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. उनके मुताबिक वे सिर्फ खाना खा रहे थे, न कि पैसे बांट रहे थे. उन्होंने साफ कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो वह राजनीति छोड़ देंगी.

पति को लेकर दी सफाई, विधायक ने किया पलटवार

सीमा शिंदे ने अपने पति को लेकर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके पति सरकारी वकील हैं, लेकिन उससे पहले वह उनके पति हैं. क्या वह अपने पति के साथ खाना भी नहीं खा सकतीं?

इस पूरे मामले पर बोरीवली विधानसभा के विधायक संजय उपाध्याय ने भी MNS पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सीमा शिंदे अपने चार-पांच साथियों के साथ लंच कर रही थीं, तभी करण मेनन नाम का व्यक्ति 50–60 लोगों के साथ वहां पहुंचा और बेहद भद्दी गालियां देने लगा. उन्होंने कहा कि किसी महिला उम्मीदवार को मां-बहन की गालियां देना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है.

जांच जारी, सच का इंतजार

संजय उपाध्याय ने यह भी कहा कि मौके पर पुलिस और चुनाव आयोग के लोग मौजूद थे, वीडियोग्राफी हुई है और हर जगह के वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं से भी पैसे मिलने की पुष्टि नहीं हुई. उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, हिंदुत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम के नाम पर वोट मांगती है, न कि पैसे बांटकर.

फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है. अब देखना होगा कि आरोप-प्रत्यारोप के इस राजनीतिक संग्राम में जांच क्या सच सामने लाती है.

---- समाप्त ----
