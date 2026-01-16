scorecardresearch
 
नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक कुर्ला वेस्ट सीट से हारे... कांग्रेस के अशरफ आजमी ने दर्ज की जीत

मुंबई के कुर्ला वेस्ट वार्ड 165 से आए चुनावी नतीजों में नवाब मलिक के भाई और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के उम्मीदवार कप्तान मलिक प्रभात को हार का सामना करना पड़ा है. इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अशरफ आजमी ने जीत दर्ज कर बीएमसी चुनाव में पार्टी के लिए अहम सफलता हासिल की है.

नवाब मलिक के भाई कुर्ला वेस्ट से हारे. (File Photo: ITG)
मुंबई के कुर्ला वेस्ट स्थित वार्ड 165 से नतीजे सामने आ चुके हैं. इस सीट पर पर नवाब मलिक के भाई और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के उम्मीदवार कप्तान मलिक प्रभात को हार का सामना करना पड़ा है. यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अशरफ आज़मी ने जीत दर्ज कर अपनी मजबूत की है.

दरअसल, वार्ड 165 का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प माना जा रहा था, क्योंकि इस सीट पर नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक मैदान में थे. चुनाव प्रचार के दौरान इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था. हालांकि, मतगणना के बाद साफ हो गया कि जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार अशरफ आजमी पर भरोसा जताया है.

अशरफ आजमी की जीत को कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के नतीजों पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं.

यह भी पढ़ें: 'मराठी मेयर' या 'हिंदू मेयर'?  बीएमसी चुनाव से पहले तेज हुई नैरेटिव की जंग, कौन संभालेगा मुंबई

कप्तान मलिक प्रभात को वार्ड 165 में जनता का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका. इस नतीजे से एनसीपी (अजीत पवार गुट) को इस इलाके में झटका लगा है.

गौरतलब है कि बीएमसी के कुल 227 वार्डों में चुनाव हुए हैं, जहां करीब 1.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हुई और जैसे-जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, मुंबई की राजनीति की तस्वीर साफ होती जा रही है कि नगर निगम की सत्ता पर किसका दबदबा रहेगा.

बीएमसी रुझान... बीजेपी+ बहुमत के करीब, उद्धव गुट पिछड़ा

बीएमसी चुनाव के ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है. अब तक सामने आए रुझानों के अनुसार बीजेपी+ गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता नजर आ रहा है. 201 सीटों के रुझानों में बीजेपी+ 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना गठबंधन 68 सीटों तक सिमटती दिख रही है. कांग्रेस को फिलहाल 10 सीटों पर बढ़त मिली है.

इससे पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित तालमेल से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन मौजूदा रुझानों ने साफ कर दिया है कि यह दांव असरदार साबित नहीं हुआ. वहीं, 227 सीटों वाले बीएमसी में अब तक 172 सीटों के रुझानों में बीजेपी गठबंधन 108 सीटों पर आगे है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 का है, जो बीजेपी के लिए अब बेहद करीब नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----
