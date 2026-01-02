निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र में BJP मजबूत, कई सीटों पर निर्विरोध जीत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी-निजामपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छह उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. पार्टी के मुताबिक, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया.

बीजेपी की भिवंडी शहर इकाई के अध्यक्ष हर्षल पाटिल ने बताया कि परेश चंद्रकांत चौगुले, सुमित पुरुषोत्तम पाटिल, अश्विनी सनी फुतानकर, दीपा दीपक माधवी, अबूशाह लल्लन शेख और भारती हनुमान चौधरी को 15 जनवरी को होने वाले चुनाव से पहले ही निर्विरोध चुना गया है.

भिवंडी नगर निगम में खुला बीजेपी का खाता

इसी तरह का रुझान पड़ोसी कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिला है, जहां महायुति गठबंधन ने बिना मुकाबले के कई सीटें पहले ही जीत ली हैं. इन नतीजों के साथ बीजेपी ने भिवंडी नगर निगम चुनाव में अपना खाता खोल लिया है और विपक्ष के मुकाबले मजबूत स्थिति में आ गई है.

15 जनवरी को वोटिंग और 16 को आएंगे नतीजे

इन सभी निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को मतदान के निर्धारित दिन रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से चुनाव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ 29 अन्य नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी. इसके ठीक एक दिन बाद यानी 16 जनवरी को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे.

