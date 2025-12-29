scorecardresearch
 
'क्या हम तुम्हारा घर चलाएं?', महाराष्ट्र में चुनाव जीतते ही बदले BJP पार्षद के तेवर, वोटर से भिड़ीं

नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाली प्रणिता कुलकर्णी के इस वीडियो को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि यह मामला स्थानीय राजनीति में नैतिकता और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

बदलापुर में मतदान न करने पर युवक से भिड़ीं भाजपा पार्षद (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर से सामने आए एक वीडियो ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भाजपा की नवनिर्वाचित नगरसेविका (पार्षद) प्रणिता कुलकर्णी एक युवक पर नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं. 

आरोप है कि युवक नगर परिषद चुनाव में मतदान करने नहीं गया था, जिसे लेकर नगरसेविका उससे सवाल-जवाब करती हैं.दरअसल, पिछले महीने संपन्न हुए बदलापुर नगर परिषद चुनाव में प्रणिता कुलकर्णी ने प्रभाग क्रमांक 11 (ए) से कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

वायरल वीडियो कथित तौर पर चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद का बताया जा रहा है. वीडियो में नगरसेविका युवक से यह पूछती सुनाई देती हैं कि उसने वोट क्यों नहीं डाला और बातचीत के दौरान पैसों को लेकर भी सवाल उठाती हैं.

वीडियो में दोनों के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है. नगरसेविका का कहती हैं,, “क्या हम तुम्हारा घर चलाएं?”. वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस तेज हो गई है और विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

वहीं, इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए प्रणिता कुलकर्णी ने कहा है कि युवक से पैसों को लेकर उनका निजी विवाद है. उनके मुताबिक, उन्होंने उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर उधार राशि दी थी, जो अब तक वापस नहीं की गई है. नगरसेविका ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बातचीत का मतदान या वोट के बदले पैसे देने से कोई लेना-देना नहीं है.

