scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BJP के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने ही प्रत्याशी को घर में बंद कर लगाया ताला, जानें वजह

नागपुर महानगरपालिका चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी में अजीब स्थिति देखने को मिली. प्रभाग 13 से घोषित प्रत्याशी किसन गावंडे को पार्टी के आदेश पर नामांकन वापस लेना था. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने उन्हें घर में बंद कर ताला लगा दिया. बाद में मध्यस्थी के बाद नामांकन वापस लिया गया.

Advertisement
X
बीजेपी प्रत्याशी को घर में बंद किया (Photo: Screengrab)
बीजेपी प्रत्याशी को घर में बंद किया (Photo: Screengrab)

नागपुर महानगरपालिका चुनाव के दौरान शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था. इसी दिन नागपुर से एक अनोखा और चर्चा में रहने वाला मामला सामने आया. भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को नामांकन वापस लेने के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा. बीजेपी ने महानगरपालिका चुनाव में प्रभाग 13 से किसन गावंडे को उम्मीदवार घोषित किया था. उन्हें पार्टी की ओर से एबी फॉर्म भी दिया गया था. लेकिन अंतिम समय में पार्टी नेतृत्व ने किसन गावंडे को अपना चुनाव नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया.

जब इस फैसले की जानकारी इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मिली तो वे नाराज हो गए. कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस क्षेत्र से बीजेपी का ही पार्षद चुना जाना चाहिए. इसी नाराजगी में कार्यकर्ताओं ने किसन गावंडे और उनके परिवार को उनके घर में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra: 179,000 young voters are unable to add their names to the voter list.
मुंबई महानगरपालिका चुनाव: 1.79 लाख युवा वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ पा रहे नाम, जानें मामला
महानगरपालिका चुनाव में मनसे का शानदार प्रदर्शन
devendra fadnavis bmc scam
BMC में 12 हजार करोड़ के घोटाले की जांच, ठाकरे पर गिरेगी गाज?
मनोरमा खेडकर के नाम रजिस्टर्ड संपत्ति जब्त
महाराष्ट्र: पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका ने जब्त की मनोरमा खेडकर नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति
धारावी के कुम्भारवाड़ा में घर-घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य चेक करते स्वास्थ्यकर्मी (फोटो-पीटीआई)
BMC को कर्मचारियों की चिंता, बुजुर्ग स्टाफ से कहा- वर्क फ्रॉम होम करें

काफी देर तक घर के बाहर हंगामे की स्थिति बनी रही. इस दौरान किसन गावंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने कार्यकर्ताओं की भावना रखेंगे. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि इस इलाके से बीजेपी का पार्षद हो और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

नाराज कार्यकर्ताओं ने उठाया कदम

दरअसल बीजेपी ने प्रभाग 13 से किसन गावंडे और विजय होले दोनों को उम्मीदवार बनाया था. बाद में पार्टी ने किसन गावंडे से नामांकन वापस लेने को कहा. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर मध्यस्थी की. काफी समय बाद ताला खुलवाया गया. अंत में किसन गावंडे ने पार्टी के आदेश के अनुसार अपना नामांकन वापस ले लिया. हालांकि कई घंटों तक कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement