महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक घटना... 9वीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी, परिजनों में मचा कोहराम

महाराष्ट्र के बीड जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. यह घटना जिले के काईज तहसील के तांबवा गांव की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

एजेंसी के अनुसार, मृतक छात्रा 28 दिसंबर को घर में अकेली थी. इसी दौरान उसने अपने घर की पहली मंजिल पर यह कदम उठाया. परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए काईज के उप-जिला अस्पताल भेजा.

छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि छात्रा किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक परेशानी या अन्य किसी दबाव में तो नहीं थी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हाल के दिनों में उसके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं देखा गया था.

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग इस खबर से स्तब्ध हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरावस्था में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और परिवार व समाज की भूमिका इसमें बेहद अहम होती है. पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

