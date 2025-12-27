एनेस्थीसिया के ओवरडोज से खुदकुशी... भोपाल में नर्स ने क्यों दी जान? सामने आ रही रिलेशनशिप की कहानी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक नर्स ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन का हाई डोज लेकर खुदकुशी कर ली. मृतका की पहचान नर्मदापुरम की रहने वाली मेघा यादव के रूप में हुई है, जो बेहतर भविष्य और सफल होने के सपने लेकर भोपाल आई थी. यहां प्रेम संबंधों में मिले धोखे और मानसिक तनाव ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया.

और पढ़ें

मेघा ने नर्मदापुरम में रहकर बीएससी नर्सिंग की तैयारी की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे भोपाल के जेके हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई. नौकरी लगने के बाद मेघा भोपाल शिफ्ट हो गई और यहीं उसकी मुलाकात रूपेश नाम के युवक से हुई, जो कैफे और हुक्का लाउंज चलाता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया.

यहां देखें Video

मेघा के परिजन रूपेश पर आरोप लगा रहे हैं, जो 4 साल से नर्स मेघा यादव के साथ रह रहा था. मृतका के भाई ने कहा है कि लंबे समय से मेघा और रूपेश साथ रह रहे थे. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. वह कई बार मेघा के साथ नर्मदापुरम घर भी आया है. इन दोनों के बीच शादी की बात हुई थी, लेकिन एक महीने से दोनों में अनबन समझ में आ रही थी. दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी भी हो रही थी. हालांकि हमारी तरफ से शादी को लेकर क्लियर था कि हम शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन रूपेश का कहना था कि घरवाले नहीं मान रहे हैं. मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, हमारी कास्ट अलग है. मुझे तुम अब कॉल मत किया करो.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सहायक जेल अधीक्षक के प्यार में मिला धोखा! दो बच्चों की मां ने SP ऑफिस के बाहर काटी हाथ की नस

इस पूरे मामले में आरोपी रूपेश से बात की तो उसका कहना है कि मेघा यादव की शादी एक महीने पहले तय हो गई थी. उनकी छोटी सिस्टर ने जानकारी मुझे दी थी. लेकिन चार-पांच दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी टूट गई है किसी कारण से. वह चार-पांच दिन से टेंशन में थी. मुझे कई बार कॉल किया. जब मेरी शादी तय हुई थी तो मेघा को जानकारी थी. हालांकि जब मेरी शादी तय हुई थी, तब मेघा से उनके स्टाफ ने पूछा भी था कि क्या तुम दोनों को शादी करनी है तो इसको लेकर मेघा ने स्पष्ट मना कर दिया था.

रूपेश ने आगे कहा कि जिस टाइम हमने एक साथ रहने का फैसला किया था तो दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं करने की बात तय की थी. रूपेश ने कहा कि घर वालों से भी झगड़ा हुआ था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है. उम्र को लेकर मेघा की शादी टूटी थी शायद. हालांकि रूपेश मेघा के घरवालों से झगड़ा होने का हवाला दे रहा है. वहीं मेघा के भाई राजा यादव ने रूपेश से झगड़ा होने की बात कही. राजा ने कहा कि रूपेश ने शादी से इनकार किया और जाति सेम न होने की भी बात कही थी. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कहानी स्पष्ट हो पाएगा.

Advertisement

मेघा के मोबाइल की डिटेल निकलवा रही पुलिस

इस पूरे मामले में पुलिस ने मेघा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कॉल डिटेल्स व चैट्स की जांच की जा रही है. कोलार थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में पुलिस परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों के बाद ही मौत के असली कारणों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सकेगा.

---- समाप्त ----