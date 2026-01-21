महाराष्ट्र: शख्स ने किया सुसाइड... पत्नी समेत 3 पर मामला दर्ज

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक 40 साल के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. जिसके बाद पुलिस ने उसकी अलग रह रही पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि वह आदमी अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध को लेकर परेशान था. पुलिस के मुताबिक कैज इलाके का रहने वाला वह आदमी और उसकी पत्नी घरेलू झगड़े की वजह से पिछले एक साल से अलग रह रहे थे. महिला, उसकी मां और एक दूसरा आदमी मंगलवार सुबह उसका सामान लेने उसके घर गए थे.

अधिकारी ने पीड़ित के भाई की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि तीनों का कथित तौर पर उस आदमी से झगड़ा हुआ और उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की. इस घटना के बाद उस आदमी ने उसी दिन शाम करीब 6 बजे अपने घर में फांसी लगा ली.

पुलिस ने बताया कि आदमी की पत्नी, उसकी सास और तीसरे व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. मामले में जांच जारी है.



नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

