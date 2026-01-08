मुंबई में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीसरी मंजिल पर धुएं में दम घुटने से दो युवकों की मौत

मुंबई के अंधेरी (पूर्व) स्थित चांदीवली इलाके में बुधवार शाम एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई. हादसे में दम घुटने से दो युवकों की मौत हो गई. आग साकीविहार रोड स्थित नारायण प्लाजा (टेक्स सेंटर) की तीसरी मंजिल पर मौजूद एक फैक्ट्री में लगी थी. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को शाम करीब 6:36 बजे आग लगने की सूचना मिली. आग ग्राउंड प्लस चार मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित मैसर्स नियोसेल इंडस्ट्रीज (यूनिट नंबर 303) में लगी थी. आग तेजी से फैलते हुए पूरी मंजिल में फैल गई, जिससे चारों तरफ घना धुआं भर गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने शाम 6:54 बजे आग को लेवल-1 घोषित किया.

दम घुटने से दो युवकों की मौत

बचाव अभियान के दौरान दमकल कर्मियों को ऑफिस के अंदर दो युवक बेहोश हालत में मिले. दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके.

भगवान पिटले (30 वर्ष): सेवन हिल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड घोषित किया.

सुमंत जाधव (28 वर्ष): राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत की पुष्टि हुई.

1500 वर्ग फुट में फैली आग, भारी नुकसान

प्रारंभिक जांच के अनुसार, आग करीब 1500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैल चुकी थी. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री के भीतर मौजूद इलेक्ट्रिक वायरिंग, फर्नीचर, लिथियम-आयन बैटरी, ऑफिस फाइलें, लकड़ी के पार्टिशन और फॉल्स सीलिंग पूरी तरह जलकर खाक हो गए. दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा.

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि दमकल विभाग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी.

