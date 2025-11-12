scorecardresearch
 

Feedback

शहनाई बज रही थी और जयमाला होने वाला था, तभी दूल्हे पर शख्स ने चाकू से कर दिया हमला- VIDEO

महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. जिससे दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से किया गया हमला. (Photo: Screengrab)
स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से किया गया हमला. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हे पर स्टेज पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया. जिससे दूल्हा घायल हो गया. इस हमले से शादी की खुशियां गम में बदल गई. वहीं, हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया. यह पूरी वारदात ड्रोन कैमरे में कैद हो गई. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. 

दरअसल, अमरावती के बडनेरा इलाके में सोमवार की रात का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया, जब शादी के मंच पर अचानक एक युवक ने दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. घटना बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में हुई. जहां शादी का समारोह चल रहा था. हमले में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया.

यह भी पढ़ें: 'दाग वाले दूल्हा' को परिजनों ने नकारा, लड़की ने थामा प्रेमी का हाथ और मंदिर में रचाई शादी
 
अचानक स्टेज पर आया आरोपी और कर दिया हमला

इस पूरी वारदात का वीडियो ड्रोन कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार फिर्यादी सुजल राम समुद्रे (22), निवासी तिलक नगर, जुनी वस्ती, बडनेरा का विवाह समारोह सोमवार रात 9.30 बजे चल रहा था. तभी अचानक आरोपी राघो जितेंद्र बक्षी मंच के पास पहुंचा और उसने चाकू से दूल्हे की बाईं जांघ और घुटने के पास तीन बार वार किए.

Advertisement

हमले के बाद दूल्हे के पैर से खून बहने लगा और समारोह में भगदड़ मच गई. हमलावर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसने दूल्हे के पिता रामजी समुद्रे पर भी चाकू से हमले की कोशिश की. हालांकि, वह किसी तरह बच निकले. 

यह भी पढ़ें: 75 साल का दूल्हा, 35 की दुल्हन और कोर्ट मैरिज... सुहागरात में संगरू राम की चली गई जान, परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार

दूल्हे का रिम्स में चल रहा है इलाज

बताया जाता है कि डीजे पर नाचते समय विवाद हुआ था. जिसको लेकर दूल्हे और आरोपी के बीच बहस हो गई थी. इसी विवाद के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि डीजे पर धक्का लगने से हुए छोटे विवाद ने इस बड़े हमले का रूप ले लिया.

गंभीर रूप से घायल दूल्हे का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक दूल्हे की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन जांघ पर गहरे जख्म हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी राघो बक्षी फरार है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement