शहनाई बज रही थी और जयमाला होने वाला था, तभी दूल्हे पर शख्स ने चाकू से कर दिया हमला- VIDEO

महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हे पर स्टेज पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया. जिससे दूल्हा घायल हो गया. इस हमले से शादी की खुशियां गम में बदल गई. वहीं, हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया. यह पूरी वारदात ड्रोन कैमरे में कैद हो गई. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

दरअसल, अमरावती के बडनेरा इलाके में सोमवार की रात का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया, जब शादी के मंच पर अचानक एक युवक ने दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. घटना बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में हुई. जहां शादी का समारोह चल रहा था. हमले में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया.

अचानक स्टेज पर आया आरोपी और कर दिया हमला

इस पूरी वारदात का वीडियो ड्रोन कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार फिर्यादी सुजल राम समुद्रे (22), निवासी तिलक नगर, जुनी वस्ती, बडनेरा का विवाह समारोह सोमवार रात 9.30 बजे चल रहा था. तभी अचानक आरोपी राघो जितेंद्र बक्षी मंच के पास पहुंचा और उसने चाकू से दूल्हे की बाईं जांघ और घुटने के पास तीन बार वार किए.

हमले के बाद दूल्हे के पैर से खून बहने लगा और समारोह में भगदड़ मच गई. हमलावर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसने दूल्हे के पिता रामजी समुद्रे पर भी चाकू से हमले की कोशिश की. हालांकि, वह किसी तरह बच निकले.

दूल्हे का रिम्स में चल रहा है इलाज

बताया जाता है कि डीजे पर नाचते समय विवाद हुआ था. जिसको लेकर दूल्हे और आरोपी के बीच बहस हो गई थी. इसी विवाद के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि डीजे पर धक्का लगने से हुए छोटे विवाद ने इस बड़े हमले का रूप ले लिया.

गंभीर रूप से घायल दूल्हे का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक दूल्हे की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन जांघ पर गहरे जख्म हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी राघो बक्षी फरार है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

