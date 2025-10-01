75 साल का दूल्हा, 35 की दुल्हन और कोर्ट मैरिज... सुहागरात में संगरू राम की चली गई जान, परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार

जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का कुछमुछ गांव चर्चा में है. छोटे से गांव की तंग गलियों और खेतों में उसी घटना की बातें हो रही हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यह कहानी है 75 वर्षीय संगरू राम और 35 वर्षीय मनभावती की, जिनकी शादी सोमवार को हुई थी. शादी के अगले ही दिन दुखद घटना हो गई.

संगरू राम की जिंदगी लंबे समय से अकेले ही चल रही थी. उनकी पत्नी की एक साल पहले मौत हो चुकी थी, कोई संतान भी नहीं थी. खेती-बाड़ी करके जीवन यापन करने वाले संगरू राम के परिवार के बाकी लोग दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं. गांव वाले संगरू राम को एक सादगी भरे और अकेले रहने वाले बुजुर्ग के तौर पर जानते थे, जिनकी आंखों में जिंदगी के अनुभवों की झलक थी.

बीते कुछ दिनों से संगरू राम दूसरी शादी करने की बात करने लगे. गांव के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने 75 साल के संगरू राम को समझाने की कोशिश की. दरअसल, लोगों को इस उम्र में दूसरी शादी को लेकर आशंकाएं थीं, तो उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगरू राम ने इस मामले में किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया. आखिरकार, उन्होंने जलालपुर इलाके की रहने वाली 35 साल की मनभावती से कोर्ट मैरिज की. यह मनभावती की भी सेकंड मैरिज थी. मनभावती की पहली शादी से दो बेटियां और एक बेटा है.

मंगरू राम और मनभावती की शादी की कोर्ट मैरिज के बाद रस्में मंदिर में संपन्न हुईं. फूलमालाएं पहनाकर दोनों ने एक-दूसरे के हाथ थामे और जीवन की नई शुरुआत करने का संकल्प लिया. संगरू राम ने मनभावती से कहा कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा.

मनभावती ने कहा कि मंदिर में शादी के बाद मंगरू राम और मैंने रात भर बातें कीं, अपने भविष्य के सपनों को साझा किया. लेकिन सुबह के उजाले के साथ सब बदल गया. संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. गांव में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया. लोग हैरान थे. बुजुर्ग की अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया.

इस बारे में खबर संगरू राम के भतीजों को दी गई, जो दिल्ली में रहते हैं. भतीजों को पता चला तो उन्होंने इस घटना को संदिग्ध बताया और अंतिम संस्कार तब तक रुकवा दिया, जब तक वे दिल्ली से जौनपुर नहीं आ जाते.

पुलिस और पोस्टमार्टम का मामला

फिलहाल सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस घटना में जांच करेगी और पोस्टमार्टम कराया जाएगा या नहीं. गांव वाले और स्थानीय प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर हलचल बनी हुई है. घटना की संवेदनशीलता और संगरू राम की उम्र इस मामले को चर्चा में ला रही है. फिलहाल गांव में अटकलों और चर्चाओं का सिलसिला जारी है. उम्र का फासला, दूसरी शादी, अचानक मौत और अब आशंकाओं की ये कहानी गांव की गलियों में चर्चा में है. प्रशासन और पुलिस की जांच पर सबकी निगाहों टिकी हुई हैं.

