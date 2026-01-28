scorecardresearch
 
क्रैश हुआ महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान, बारामती में लैंडिंग के वक्त हादसा

महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लैंडिंग के दौरान हादसे की बात कही जा रही है. विमान खेत में गिरकर आग की चपेट में आ गया. इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है.

अजित पवार जिस विमान में सवार थे, वो क्रैश कर गया. (File Photo)

महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से हड़कंप मच गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ, जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था. अजित पवार मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे और उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है.

मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान खेत में गिरा हुआ है और उसमें भीषण आग लगी हुई है. चारों तरफ तेज धुआं उठता दिखाई दे रहा है. विमान पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके टुकड़े दूर-दूर तक बिखरे नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा बारामती में रनवे के पास हुआ.

डिप्टी सीएम अजित पवार अपने सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के साथ सुबह करीब 7 बजे मुंबई से 8-सीटर चार्टर्ड विमान से रवाना हुए थे. उनके कार्यक्रम में निरावगाज (10 बजे), पंढरे (12 बजे), करंजेपुल (3 बजे) और सुपा (5:30 बजे) में बैठकें शामिल थीं. हादसा इन कार्यक्रमों के शुरू होने से कुछ समय पहले हुआ.

हादसा क्रैश लैंडिंग के कारण हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी पुष्टि की है कि अजित पवार को बारामती पहुंचना था. आजतक की टीम मौके पर मौजूद है और उनके मुताबिक हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग क्रैश साइट पर जमा हो गए हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है.

अजित पवार किस विमान में सफर कर रहे थे?

अजित पवार ऑपरेटर VSR के Learjet 45 विमान में सफर कर रहे थे. यह विमान VT-SSK रजिस्ट्रेशन नंबर का था, जो लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. विमान में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट, जबकि दो क्रू सदस्य पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में विमान में सवार किसी की भी जान नहीं बची. हादसे के कारणों की जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, अजित पवार ने एक दिन पहले मुंबई में कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था. इसके बाद वे पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में बारामती जा रहे थे. अजित पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं. वह रिकॉर्ड छठी बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने थे. वह सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अहम नेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

