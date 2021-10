MP: भिंड में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन में धंसा प्लेन; पायलट सुरक्षित

मध्यप्रदेश के भिंड में गुरुवार को एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि ये विमान भिंड के मन का बाग इलाके में क्रैश हुआ. विमान जमीन के अंदर धंस गया. इस हादसे में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एयरफोर्स ने बताया कि वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने गुरुवार सुबह सेंट्रल सेक्टर में उड़ान भरी थी. उड़ान के बाद विमान में तकनीकी खराबी का अनुभव हुआ. इसके बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित निकाल लिया. विमान भिंड में क्रैश हो गया.

An IAF Mirage 2000 aircraft experienced a technical malfunction during a training sortie in the central sector this morning. The pilot ejected safely. An inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident: Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/UTt5NOzrxY