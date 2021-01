कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 1,11,111 रुपये का चंदा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये) रुपये का चेक भेजा है. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि राम मंदिर के नाम पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चंदा इकट्ठा किया जाए. इतना ही नहीं उन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा पहले जमा किए गए चंदे का लेखा-जोखा भी सार्वजनिक करने की मांग की है.

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को खत में लिखा है कि 'प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी, विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2021 से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु 44 दिनों के राष्ट्रव्यापी चंदा अभियान की शुरुआत की गई है. इसके पहले भी भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु अनेक ज्ञात और अज्ञात लोगों द्वारा देश के अनेक स्थानों पर चंदा एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है. भगवान राम, भारत सहित विश्व में कहीं भी रहने वाले प्रत्येक सनातनधर्मी की आस्था के केन्द्र हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हम सब अयोध्या में शीघ्र ही भव्य राम मंदिर देखना चाहते हैं.

चूंकि धर्म निजी आस्था का विषय है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र करके आत्मकल्याण के साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है. इसलिये कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है, उसके द्वारा यह प्रदर्शित करना उसे अहंकार की ओर ले जा सकता है. जो आत्मकल्याण तथा लोककल्याण के मार्ग में बाधक हो सकता है. इसी कारण मैं अपने धर्म का पालन कैसे करता हूं यह बताना मैं हितकारी नहीं समझता.

भगवान राम मेरी और मेरे पूर्वजों की आस्था के केन्द्र हैं. इसलिये राम के बिना तो मैं अपने अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकता. मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में मेरे घर में 400 वर्षों से भगवान राम (राघौजी महाराज) का मंदिर है जहां प्रतिदिन उनकी सेवा होती है. मेरे रक्त के कण-कण में राम की मौजूदगी के बावजूद मैंने उनके नाम को कभी राजनीति में मिश्रित नहीं किया.

इससे मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने धर्म का सौदा होने से उसे बचा लेता हूं. मैंने राम का उपयोग कभी राजनीति में नहीं किया है और न ही कभी करूंगा. मैं राम को राष्ट्रवाद से भी जोड़कर नहीं देखता क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था -"Religion is no test of nationality but a personal matter between man and his God."

अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम सभी ने स्वागत किया है, किन्तु मंदिर निर्माण के लिये न्यास का जो गठन किया गया है उसमें सनातन धर्म के प्रमुख शंकराचार्यों में से किसी एक को भी सम्मिलित नहीं किये जाने पर मुझे एतराज रहा है. फिर भी मैं चाहूंगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण यथाशीघ्र हो.

चूंकि मुझे जानकारी नहीं है कि मंदिर निर्माण हेतु दान करने के लिये कहां और किस बैंक के किस खाते में राशि जमा करनी है, इसलिये मैं मंदिर निर्माण में अपने योगदान स्वरूप 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के नाम रुपये 1,11,111/- (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये मात्र) का चेक क्र. 601147 इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं. आशा है, आप इसे उचित खाते में जमा करवा देंगे.

मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ संगठन बहुत बड़े पैमाने पर लाठी, बल्लम, तलवारें लेकर मंदिर निर्माण के लिये चंदा वसूल कर रहे हैं. चंदा एकत्रित करने के लिये हथियार लेकर किसी एक समुदाय के खिलाफ भड़काने वाले नारे लगाना मेरी समझ से किसी धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं हो सकते. सनातन धर्म तो कदापि नहीं.

मध्य प्रदेश में इसकी वजह से तीन अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं तथा इससे सामाजिक ताने-बाने को क्षति हुई है. अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिल रही है. मुझे जानकारी नहीं है कि इन लोगों को न्यास ने चंदा वसूल करने के लिये अधिकृत किया या नहीं? अथवा वे चंदे की रसीदें भी लोगों को दे रहे है या नहीं?

आप देश के प्रधानमंत्री हैं. आप भलीभांति जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में अन्य धर्म के लोगों का कोई विरोध नहीं है. यह आपकी जिम्मेदारी है कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के नाम पर चन्दा एकत्रित करने का जो कार्य हो रहा है वह सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो. आप ऐसे संगठनों को मंदिर निर्माण का चंदा एकत्रित करने से तत्काल रोकें, जो अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करके हथियारों को लेकर चंदा एकत्रित कर रहे हैं.

आप देश की सभी राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दें कि वे इस तरह की अप्रिय घटनाओं को अपने राज्यों में होने से रोकें. चूंकि पूर्व में भी विश्व हिन्दू परिषद द्वारा राम मंदिर के नाम से चंदा एकत्रित किया गया था.

मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप विश्व हिन्दू परिषद को पूर्व में एकत्रित किये गये चंदे का लेखा-जोखा आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करें.