अभिनेत्री कंगना रनौत पर दिग्विजय सिंह का तंज, पूछा- यह कौन है?

राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कहा है कि वे कंगना रनौत को नहीं जानते हैं, पत्रकारों ने जब दिग्विजय सिंह से कंगना से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कंगना कौन है.

दरअसल, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सुखदेव पांसे ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन्हें 'नाचने गाने वाली' बताया था. इसके जवाब में कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वह उन अभिनेत्रियों में से नहीं हैं जो आइटम नंबर्स करें. वह राजपूत हैं, और हड्डियां तोड़ती हैं'.

कंगना रनौत के इसी ट्वीट पर जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- 'यह कंगना कौन है'.

#WATCH: Congress leader Digvijaya Singh reacts on party MLA Sukhdev Panse's remarks on actor Kangana Ranaut and her tweet on it. pic.twitter.com/qiY0W780A5