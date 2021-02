पूर्व कांग्रेस मंत्री ने कंगना को कहा 'नाचने-गाने वाली', एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं दीपिका-कटरीना नहीं'

एक्ट्रेस कंगना रनौत हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखती हैं और अगर कोई उन पर तल्ख टिप्पणी कर दे तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने में भी विश्वास रखती है. ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक्ट्रेस खुद पर हुए हमले का मुंहतोड़ जवाब ना दें. हाल ही में एक्ट्रेस मध्यप्रदेश में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही थी. शूटिंग के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध प्रदर्शन भी किया था. फिल्म शूटिंग रोकने की भी बात कही गई थी.

कंगना पर पूर्व मंत्री का विवादित बयान

अब उस विरोध प्रदर्शन में कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता सुखदेव पांसे की जुबान फिसल गई. गुस्से में विवादित बयान देते हुए सुखदेव ने कंगना को एक नाचने-गाने वाली बता दिया. पूर्व मंत्री ने इसके अलावा मध्यप्रदेश पुलिस पर भी तंज कसते हुए उन्हें कंगना रनौत का कठपुतली करार दिया. IANS की तरफ से सुखदेव पांसे का ये बयान शेयर किया गया है. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ही अंदाज में पूर्व मंत्री को जवाब दे दिया है.

Former minister in the previous #KamalNath govt in Madhya Pradesh, Sukhdev Panse, has made a derogatory remark against #Bollywood actress #KanganaRanaut ( @KanganaTeam ), calling her a 'Naachney Gaane waali' (which loosely translates into a cheap version of a public entertainer). pic.twitter.com/7zAxNLlHEC

कंगना ने किया पलटवार

उम्मीद के मुताबिक कंगना ने एक तरफ सुखदेव को तो मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपने ट्वीट के जरिए एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ पर भी विवादित टिप्पणी कर दी है. कंगना ने ट्वीट कर लिखा है- ये जो भी बेवकूफ हैं, मैं बताना चाहती हूं कि मैं कोई दीपिका-कटरीना या आलिया नहीं हूं. मैं अकेली ऐसी हूं जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था. बड़े सितारों के साथ फिल्में नहीं की, पूरी बॉलीवुड की एक गैंग को अपने खिलाफ किया. मैं एक राजपूत महिला हूं, नाचती नहीं हूं, हड्डियां तोड़ती हूं.

Whoever this fool is does he know I am no Deepika Katrina or Alia.... I am the only one who refused to do item numbers, refused to do big hero ( Khan /Kumar) films which made entire Bullywoodiya gang men +women against me. I am a Rajput woman I don’t shake ass I break bones. https://t.co/6mBxxfVL1e