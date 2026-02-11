झारखंड: दुमका में महिला और बच्ची के शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका

झारखंड के दुमका जिले में बुधवार को एक महिला और एक मासूम बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुराने इंस्पेक्टर कार्यालय के पास बुधवार को एक महिला और एक नाबालिग बच्ची के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृत महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष और बच्ची की उम्र करीब पांच वर्ष बताई जा रही है. दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) विजय कुमार महतो ने बताया कि महिला और बच्ची के शव बरामद हुए हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त अभी बाकी है.

सदर थाना प्रभारी जगर्नाथ धन ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है. हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस को आशंका है कि दोनों मृतक आपस में मां-बेटी हो सकती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पहचान और अन्य सबूतों के बाद ही की जाएगी.



आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों महिला और बच्ची यहां कैसे पहुंचीं और घटना कब हुई.

