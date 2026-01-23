बंद कमरे में बड़ा मंथन, RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रांची,'जनजातीय संवाद' में लेंगे हिस्सा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे. उनका यह दौरा दो दिनों का है, जिसमें वो संगठनात्मक बैठकों के साथ-साथ जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. संघ से जुड़े एक पदाधिकारी ने इस दौरे की जानकारी दी.

500 प्रतिनिधि लेंगे ‘जनजातीय संवाद’ में हिस्सा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक संघ पदाधिकारी ने बताया कि मोहन भागवत शनिवार को रांची में आयोजित एक विशेष बैठक में शामिल होंगे, जिसका शीर्षक ‘जनजातीय संवाद’ रखा गया है. यह बैठक पूरी तरह बंद कमरे में आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग-अलग जनजातीय समूहों और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोग शामिल होंगे, जिनमें RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण बैठक शनिवार सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और करीब पांच घंटे तक चलेगी. दोपहर 3:30 बजे तक चलने वाली इस चर्चा में जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों, संगठनात्मक दृष्टिकोण और आपसी संवाद पर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि बैठक बंद कमरे में होने के कारण इसके एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

रांची के बाद पटना रवाना होंगे भागवत

इसके अलावा, मोहन भागवत शुक्रवार शाम को RSS के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे. इस दौरान संगठन के आंतरिक मुद्दों, कार्यशैली और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी. संघ के लिए यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मोहन भागवत का यह दौरा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा. तय कार्यक्रम के अनुसार, वो शनिवार शाम रांची से पटना के लिए रवाना होंगे. उनके पटना दौरे को लेकर भी संघ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

