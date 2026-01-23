scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंद कमरे में बड़ा मंथन, RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रांची,'जनजातीय संवाद' में लेंगे हिस्सा

RSS प्रमुख मोहन भागवत दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं. इस दौरान वो संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे और शनिवार को ‘जनजातीय संवाद’ नामक बंद कमरे की बैठक करेंगे, जिसमें लगभग 500 जनजातीय प्रतिनिधि और संघ पदाधिकारी शामिल होंगे. यह बैठक करीब पांच घंटे चलेगी. रांची दौरे के बाद भागवत शनिवार शाम पटना रवाना होंगे.

Advertisement
X
रांची पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Photo: PTI)
रांची पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Photo: PTI)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे. उनका यह दौरा दो दिनों का है, जिसमें वो संगठनात्मक बैठकों के साथ-साथ जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. संघ से जुड़े एक पदाधिकारी ने इस दौरे की जानकारी दी.

500 प्रतिनिधि लेंगे ‘जनजातीय संवाद’ में हिस्सा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक संघ पदाधिकारी ने बताया कि मोहन भागवत शनिवार को रांची में आयोजित एक विशेष बैठक में शामिल होंगे, जिसका शीर्षक ‘जनजातीय संवाद’ रखा गया है. यह बैठक पूरी तरह बंद कमरे में आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग-अलग जनजातीय समूहों और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोग शामिल होंगे, जिनमें RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

rss and tibet news
संघ के 100 साल: विस्तारवादी चीन, तिब्बत की चिंता और गोलवलकर की टीस!
Mohan Bhagwat
Technology के इस्तेमाल पर बोले RSS प्रमुख Mohan Bhagwat
Mohan Bhagwat
'टेक्नोलॉजी के गुलाम न बनें इंसान...', जानें ऐसा क्यों बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
'भारत पर आंच आई तो सवाल हिंदुओं से होंगे...', RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
mohan bhagwat daughter
फैक्ट चेक: RSS प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी इस विवादित पोस्ट पर न करें यकीन

बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण बैठक शनिवार सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और करीब पांच घंटे तक चलेगी. दोपहर 3:30 बजे तक चलने वाली इस चर्चा में जनजातीय समाज से जुड़े मुद्दों, संगठनात्मक दृष्टिकोण और आपसी संवाद पर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि बैठक बंद कमरे में होने के कारण इसके एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

Advertisement

रांची के बाद पटना रवाना होंगे भागवत

इसके अलावा, मोहन भागवत शुक्रवार शाम को RSS के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे. इस दौरान संगठन के आंतरिक मुद्दों, कार्यशैली और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी. संघ के लिए यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मोहन भागवत का यह दौरा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा. तय कार्यक्रम के अनुसार, वो शनिवार शाम रांची से पटना के लिए रवाना होंगे. उनके पटना दौरे को लेकर भी संघ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement