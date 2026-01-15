scorecardresearch
 
बंगाल के बाद झारखंड में भी विवाद... ED पर लगा आरोपी के साथ मारपीट का आरोप, जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची रांची पुलिस

पश्चिम बंगाल के आई-पैक मामले के बाद अब झारखंड में भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. रांची पुलिस ने मारपीट के एक मामले में सबूत जुटाने के लिए ईडी दफ्तर में छापेमारी की.

X
जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची रांची पुलिस (Representative Image/File)
जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची रांची पुलिस (Representative Image/File)

झारखंड की राजधानी रांची में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के क्षेत्रीय कार्यालय पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई संतोष कुमार नाम के शख्स द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई मारपीट की एफआईआर के बाद हुई है. 

संतोष कुमार का आरोप है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारी प्रतीक और शुभम ने उन पर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया और बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया. 

रांची पुलिस की टीम इस मामले की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची है. बंगाल के आई-पैक विवाद के तुरंत बाद झारखंड पुलिस की इस सक्रियता ने केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के जरिए मारपीट के दावों की सच्चाई खंगाल रही है.

पूछताछ के नाम पर बर्बरता का आरोप

शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में दी गई अपनी शिकायत में बेहद गंभीर दावे किए हैं. उनके मुताबिक, 12 जनवरी को जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब ईडी के दो अधिकारियों- प्रतीक और शुभम ने उनके साथ हिंसक व्यवहार किया. संतोष का कहना है कि उन्हें जबरन अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और इनकार करने पर अधिकारियों ने बेरहमी से पिटाई की और उनका सिर फूट दिया.

Advertisement

सबूत तलाशने ईडी दफ्तर पहुंची पुलिस

मारपीट के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी ईडी कार्यालय पहुंचे, जिससे वहां मौजूद डिजिटल एविडेंस और दस्तावेजों की जांच की जा सके. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या पूछताछ के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और क्या संतोष कुमार के चोटिल होने के पीछे वास्तव में केंद्रीय अधिकारियों का हाथ है.

बंगाल के बाद झारखंड में भी 'विवाद' 

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में आई-पैक रेड को लेकर ईडी और ममता सरकार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने हैं. अब झारखंड में पुलिस द्वारा सीधे ईडी दफ्तर में छापेमारी करने से मामला और पेचीदा हो गया है.

---- समाप्त ----
