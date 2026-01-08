scorecardresearch
 
'मेरे बच्चे लौटा दो..', रोते रोते बेहोश हो रही मां की गुहार, बिस्किट लेने निकले अंश और अंशिका, घर नहीं लौटे

रांची के मौसीबाड़ी इलाके से 2 जनवरी को दो छोटे बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो गए. बच्चों की तलाश में पुलिस ने इनाम घोषित किया है और कई वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं. अब स्निफर डॉग और एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल (Photo: Screengrab)
झारखंड की राजधानी रांची के मौसीबाड़ी स्थित खटाल इलाके से दो मासूम बच्चों के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. 2 जनवरी से सुनील कुमार के 5 वर्षीय बेटे अंश और 4 साल की बेटी अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. दोनों बच्चे घर से बिस्किट लेने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे.

परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चों के लापता होने के बाद से लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन कई दिनों के बाद भी पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने पर 51 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

बिस्किट लेने निकले अंश और अंशिका, घर नहीं लौटे

पुलिस की ओर से बताया गया है कि इस मामले में 4 आईपीएस अधिकारी और 8 डीएसपी रैंक के अधिकारी बच्चों की तलाश में लगे हुए हैं. इसके बावजूद अब तक कोई सफलता नहीं मिली है. अब जांच को आगे बढ़ाते हुए स्निफर डॉग स्क्वॉड और एफएसएल की टीम को भी खोजबीन में शामिल किया गया है.

इधर, बच्चों के नहीं मिलने से इलाके में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. बस्ती के लोगों में नाराजगी है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने संसाधनों के बावजूद पुलिस इस मामले को क्यों नहीं सुलझा पा रही है. बच्चों की मां ने रोते हुए कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. परिवार केवल छह महीने पहले ही रांची में रहने आया है. उन्होंने बस यही अपील की कि उनके बच्चे सुरक्षित वापस लौट आएं.

4 आईपीएस और 8 डीएसपी तलाश में जुटे

बच्चों की दादी ने भी कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और ईश्वर से बच्चों की वापसी की प्रार्थना कर रही हैं. बताया गया है कि बच्चों की मां सदमे में हैं और बार बार बेहोश हो रही हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों बच्चे कहां गए. इस मुद्दे को लेकर जोरदार जन आंदोलन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं.

