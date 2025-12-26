scorecardresearch
 
गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय हुई तो बौखलाया युवक, प्रेमिका को मारी गोली, खुद को भी किया खत्म

रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र में प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से आहत युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. युवती गंभीर रूप से घायल है और रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

प्रेमिका को गोली मार युवक ने दी जान (Photo: Representational )
झारखंड की राजधानी रांची से शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 35 साल के एक युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से आहत होकर पहले उस पर गोली चला दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है.

घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे खलारी थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती अपने घर से निकलकर जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसे केडीएच ग्राउंड के पास रोक लिया. इसी दौरान युवक ने युवती पर गोली चला दी, जो सीधे उसके सीने में लगी. गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

प्रेमिका की शादी तय होते ही युवक ने बनाया खौफनाक प्लान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से पहले खलारी के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (RIMS), रांची रेफर कर दिया गया.

ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध था. हाल ही में युवती की शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय हो गई थी, जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. इसी तनाव में आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

खुद को गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या

घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया और अपने घर पहुंचकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. खलारी थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने बताया कि मृतक मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और खलारी में अपने भाई के साथ रहता था. उसका भाई सेंट्रल कोल फील्ड (CCL) में कार्यरत है.

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, यह जांच शुरू कर दी गई है कि युवक के पास हथियार कहां से आया और उसने इसे कैसे हासिल किया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

