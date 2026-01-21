scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खंभे से बांधकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा... वीडियो वायरल होने पर बवाल, लोगों में भड़का आक्रोश

रांची के धुर्वा इलाके में शर्मनाक घटना सामने आई है. शालीमार बाजार के पास एक कुत्ते को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है, अन्य की पहचान की जा रही है.

Advertisement
X
गुस्साए लोगों ने आरोपियों पर की एक्शन की मांग. (Photo: Screengrab)
गुस्साए लोगों ने आरोपियों पर की एक्शन की मांग. (Photo: Screengrab)

झारखंड की राजधानी रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां धुर्वा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास एक कुत्ते के साथ बेरहमी की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 8 से 10 लोग एक कुत्ते को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं. कुत्ता दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आरोपियों ने नहीं छोड़ा.

घटना का वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में डॉग लवर्स धुर्वा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया. लोगों का कहना था कि इस तरह की क्रूरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ से सामने आया पशु क्रूरता का दर्दनाक VIDEO, कुत्ते को पीटकर किया लहूलुहान, एक पैर भी तोड़ा

सम्बंधित ख़बरें

dog
उन्नाव में बच्चे को काटने पर पिता ने आवारा कुत्ते को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज
बहराइच: भेड़िये के शक में कुत्ते को मार डाला
बहराइच में आदमखोर का ऐसा खौफ... भेड़िया समझ कुत्ते को पीटकर मार डाला
Lucknow Dog Beaten
लखनऊ: कुत्ते को पीटकर किया लहूलुहान, एक पैर भी तोड़ा
कुत्ते की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या
बीच चौराहे पर कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला, लोग बनाते रहे वीडियो
मेनका गांधी.
कुत्ते को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, मेनका गांधी के फोन करने पर हुई FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही सभी को शिकंजे में लिया जाएगा. धुर्वा थाना पुलिस ने साफ कहा है कि इस अमानवीय कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

Advertisement

Ranchi dog brutality case video viral two arrested dhurwa police

इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कुत्ते को बेरहमी से मारने के बाद गड्ढे में दफना दिया गया था, लेकिन एक जर्मन शेफर्ड डॉग ने उस जगह को खोज निकाला, जिससे पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया. इस पूरी घटना से जुड़े दृश्य भी वीडियो में देखे जा सकते हैं.

पशु प्रेमियों ने कहा कि यह सिर्फ एक कुत्ते पर बेरहमी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए शर्मनाक मामला है. उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी बेजुबानों के साथ ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement