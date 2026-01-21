खंभे से बांधकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा... वीडियो वायरल होने पर बवाल, लोगों में भड़का आक्रोश

झारखंड की राजधानी रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां धुर्वा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास एक कुत्ते के साथ बेरहमी की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 8 से 10 लोग एक कुत्ते को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं. कुत्ता दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आरोपियों ने नहीं छोड़ा.

घटना का वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में डॉग लवर्स धुर्वा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया. लोगों का कहना था कि इस तरह की क्रूरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही सभी को शिकंजे में लिया जाएगा. धुर्वा थाना पुलिस ने साफ कहा है कि इस अमानवीय कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कुत्ते को बेरहमी से मारने के बाद गड्ढे में दफना दिया गया था, लेकिन एक जर्मन शेफर्ड डॉग ने उस जगह को खोज निकाला, जिससे पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया. इस पूरी घटना से जुड़े दृश्य भी वीडियो में देखे जा सकते हैं.

पशु प्रेमियों ने कहा कि यह सिर्फ एक कुत्ते पर बेरहमी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए शर्मनाक मामला है. उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी बेजुबानों के साथ ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

