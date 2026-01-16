रामगढ़: एक ही रात बाप-बेटे की ज्वेलरी शॉप पर धावा, चोर 20 लाख के गहने-नकदी लेकर फरार

झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्याल सौंदा में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. यहां बाप-बेटे की दो ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने शटर तोड़ दिए और करीब 17 से 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और नगदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

और पढ़ें

पीड़ित परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी पुलिस को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई है.

यह भी पढ़ें: रामगढ़ में मासूम पर जुल्म, चोरी के शक में कपड़े उतरवाए, पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा

पहले भी हो चुकी है बड़ी डकैती

स्थानीय लोगों ने बताया कि महज दो सप्ताह पहले भुरकुंडा मेन रोड स्थित विजय ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े करीब 25 लाख रुपये की सोने-चांदी की डकैती हुई थी. उस मामले का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है. ऐसे में एक के बाद एक हो रही घटनाओं से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं.

इसी नाराजगी के बीच बड़कागांव से भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी भी पीड़ितों से मिलने मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल से ही भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार को फोन कर जमकर फटकार लगाई और कहा कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस सख्ती नहीं दिखा रही.

Advertisement

विधायक और पीड़ित की प्रतिक्रिया

भाजपा विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि इलाके में चोरों और अपराधियों का पुलिस से डर खत्म होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर एसपी से भी बात हुई है और जल्द खुलासे का भरोसा दिया गया है.

वहीं पीड़ित मनोज कुमार स्वर्णकार ने बताया कि चोरी की यह घटना रात में हुई. कुल 17 से 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और नगदी चोरी हुई है. उन्होंने भुरकुंडा ओपी में लिखित शिकायत दी है. सूचना के बाद रामगढ़ से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाकर जांच में जुट गई है.

पुलिस पर बढ़ा दबाव

लगातार हो रही चोरी और डकैती की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन मामलों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है.

---- समाप्त ----