रामगढ़ में मासूम पर जुल्म, चोरी के शक में कपड़े उतरवाए, पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा

झारखंड के रामगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सात साल के मासूम बच्चे को चोरी के शक में न सिर्फ नंगा किया गया, बल्कि पेड़ की टहनी से बांधकर बेरहमी से पीटा भी गया. बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा.

किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित बच्चे के भाई अनुराग कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने बच्चे पर दो हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था.

7 साल के बच्चे को न्यूड कर बेरहमी से पीटा

घटना रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के डीजल साइड कॉलोनी की है. शुक्रवार शाम करीब चार बजे यह वारदात हुई. स्थानीय निवासी बबलू टीका धारी ने बच्चे पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ा. फिर उसे कपड़े उतारकर पेड़ से लटका दिया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा रो-रोकर रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी लगातार हमला करते रहे. यही नहीं, आरोपी ने इस दौरान मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी की, जो अब वायरल है. पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि हमलावरों ने न सिर्फ बच्चे को पीटा, बल्कि घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की.

बच्चे की पिटाई पर पुलिस एक्शन

पीड़ित बच्चे के बड़े भाई अनुराग कुमार ने कहा, 'मेरा भाई मासूम है, उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह अब सदमे में है, हम न्याय की मांग करते हैं.' परिवार ने शनिवार को पतरातू थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. आवेदन में आरोपी बबलू टीका धारी का नाम लिया गया है, जो डीजल कॉलोनी का ही निवासी है.

पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने बताया, "पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. बच्चे की मेडिकल जांच भी कराई जा रही है.'

