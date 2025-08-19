रांची: लॉज में नर्सिंग छात्रा ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट में डिप्रेशन की बात आई सामने

झारखंड की राजधानी रांची जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 20 वर्षीय नर्सिंग छात्रा अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हेसल मिलन चौक के पास स्थित एक लॉज में हुई, जहां छात्रा रह रही थी. यह स्थान शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. नोट में छात्रा ने लिखा कि वह लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी और इस कदम के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

नर्सिंग छात्रा ने की खुदकुशी

अंगारा थाने के प्रभारी हीरालाल साह ने बताया कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है. उन्होंने कहा कि छात्रा का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार मृतका मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली थी. उसके पिता केरल में नौकरी करते हैं. छात्रा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के दौरान रांची में रह रही थी.

मौके से पुलिस को मिला सुसाइड नोट

यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

