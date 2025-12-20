scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बुर्का पहनने वाली सभी डॉक्टरों को झारखंड बुला लें', नुसरत को 3 लाख सैलरी का ऑफर देने पर भड़के BJP नेता

बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब हटाने का मामला अब सियासी विवाद बन चुका है. यह मुद्दा बिहार से निकलकर झारखंड की राजनीति तक पहुंच गया है. झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के बयान के बाद विपक्ष ने तीखा पलटवार किया है.

Advertisement
X
इरफान अंसारी पर भड़के सीपी सिंह (Photo: Screengrab)
इरफान अंसारी पर भड़के सीपी सिंह (Photo: Screengrab)

बिहार में एक सरकारी समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र वितरण के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब हटाने का मामला अब बड़ा सियासी विवाद बन गया है. यह मुद्दा बिहार की सीमाओं से निकलकर झारखंड की राजनीति में भी गर्मा गया है और नेताओं के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है.

इस पूरे प्रकरण में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने लिखा कि यदि महिला डॉक्टर नुसरत झारखंड आना चाहें, तो उन्हें तीन लाख रुपये मासिक वेतन, आवास और मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी. मंत्री के इस प्रस्ताव को सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

नियुक्ति पत्र समारोह में नकाब हटाने से शुरू हुआ विवाद

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar hijab row
'नीतीश पिता की तरह, बाप-बेटी में ऐसा विवाद नहीं होता...', हिजाब विवाद पर बोले गवर्नर
नीतीश के बेटे निशांत ने शेयर की भावुक पोस्ट. (Photo: facebook/NitishKeNishant)
सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन, लंबे समय से चल रहा था इलाज
नीतीश कुमार के हिजाब विवाद की कश्मीर तक आंच, देखें शंखनाद
Nitish Kumar hijab controversy now reaches Jammu and Kashmir
गरमाया हिजाब विवाद, CM नीतीश के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन
Nitish Kumar hijab row
‘हिजाब हमारा आत्मसम्मान’, बिहार में CM नीतीश के खिलाफ फूटा छात्राओं का गुस्सा

मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान पर झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची से विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी गलत भावना से नहीं, बल्कि एक बेटी के नजरिए से डॉक्टर नुसरत का नकाब हटाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को जानबूझकर तूल दिया गया और इसे इस तरह पेश किया गया कि बात पाकिस्तान तक पहुंच गई.

Advertisement

सीपी सिंह का पलटवार, जांच की उठी मांग

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए सीपी सिंह ने कहा कि यदि मंत्री चाहें तो सभी बुर्का पहनने वाली डॉक्टरों को झारखंड बुला लें. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें उनसे इलाज कराना होगा, वो कराएंगे और जिन्हें नहीं कराना होगा, वो नहीं कराएंगे.

सीपी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इरफान अंसारी एक विशेष समुदाय के लिए जरूरत से ज्यादा बयानबाज़ी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ झारखंड से डॉक्टर लगातार राज्य छोड़कर जा रहे हैं, जिन्हें सरकार रोक नहीं पा रही है, और दूसरी ओर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement