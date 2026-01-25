scorecardresearch
 
झारखंड: सरस्वती पूजा पर प्रतिमा घुमाने के दौरान विवाद, एक समुदाय ने दूसरे पर किया हमला, घरों में भी की तोड़फोड़

झारखंड के लोहरदगा में रविवार को सरस्वती पूजा पर प्रतिमा घुमाने के दौरान विवाद हो गया. जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया और घरों में भी तोड़फोड़ कर दी.

लोहरदगा में सरस्वती पूजा की मूर्ति घुमाने के दौरान बवाल. (Photo: Screengrab)
झारखंड के लोहरदगा में रविवार को सरस्वती पूजा पर गांव में प्रतिमा घुमाने के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक समुदाय ने दूसरे पर हमला कर दिया. साथ ही घरों में भी तोड़फोड़ की गई. जिससे अफरा-तफरा का माहौल हो गया. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद हालत पर काबू पाया.

दरअसल लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घुमाने के दौरान बवाल हो गया. बताया जाता है कि मां सरस्वती की प्रतिमा गाड़ी पर थी, तभी गाड़ी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के घर से हल्के से जा लगी. इस पर ड्राइवर के साथ संबंधित घर के लोगों और उसके समुदाय के लोगों ने मारपीट कर दी.

पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती

इसी पर सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक खास समुदाय की भीड़ ने दूसरे समुदाय के घरों पर और लोगों पर हमला कर दिया. इस दौरान कई घरों में तोड़फोड़ की गई है और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं. सूचना लगते ही कुडू थाना पुलिस और सशस्त्र सीमा बल का बाइक दस्ता मौके पर पहुंच गया.

इसके अलावा लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी सहित जिले के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. एसपी ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस ने झड़प में घायल तीन लोगों को कुंडू के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया है.

