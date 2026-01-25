हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में पथराव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

झारखंड में हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बेलतु गांव में शनिवार को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना से अफरा-तफरी मच गई. मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ी और पथराव होने से कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पथराव के बाद विसर्जन में शामिल लोग इधर-उधर भागने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया.

प्रशासन की ओर इसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वे खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. पुलिस बलों को वहां तैनात किया गया है. आम लोगों को किसी भी अफवाह से बचने की अपील की गई है.

