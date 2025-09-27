scorecardresearch
 

झारखंड: ठेकेदारों को धमकाने वाले गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार, अमेरिकी पिस्तौल बरामद

झारखंड के लातेहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अमेरिका निर्मित पिस्तौल, एक देशी रिवॉल्वर और 28,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं. आरोपियों पर ठेकेदारों और व्यापारियों से रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप हैं. यह गिरोह हाल ही में ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के मजदूरों पर हमले और फायरिंग की वारदात में भी शामिल था.

व्यापारियों को डराने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार (Photo: AI-generated)
व्यापारियों को डराने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार (Photo: AI-generated)

झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल, एक देशी रिवॉल्वर और 28,500 रुपये नकद जब्त किए हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और व्यापारियों और ठेकेदारों से रंगदारी मांगने के साथ-साथ उन्हें धमकाने का काम करता था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी रंगदारी वसूलने और अपराध की योजना बनाने के लिए अक्सर जंगलों में इकट्ठा होते थे. 2 अगस्त को इस गिरोह ने बारीयातू थाना क्षेत्र के भटचत्रा इलाके में ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के मजदूरों पर हमला कर फायरिंग की थी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया था. इसके बाद से ही पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी.

शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि सात अपराधी मनातू रेलवे स्टेशन के पास जंगल में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की. छापेमारी के दौरान छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा.

विदेशी हथियार बरामद

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से बरामद पिस्तौल पर 'Made in USA' लिखा हुआ है, जो इस गिरोह की अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की ओर भी इशारा करता है. इसके अलावा एक देशी रिवॉल्वर और नकदी भी जब्त की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है.

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और ये गिरोह इलाके में ठेकेदारों, मजदूरों और व्यापारियों के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर बड़ी हद तक रोक लगेगी और व्यापारियों को राहत मिलेगी.
 

