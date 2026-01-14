scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किडनैप भाई-बहन 13 दिन बाद सकुशल बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस, CM का ऐलान- अपराधियों की कमर टूटेगी

झारखंड के रामगढ़ के धुर्वा थाना इलाके से लापता हुए दो बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. दोनों बच्चे 2 जनवरी को घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बच्चों के परिजन, बल्कि आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

Advertisement
X
13 दिन बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को किया बरामद. (Photo: ITG)
13 दिन बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को किया बरामद. (Photo: ITG)

Jharkhand News: रांची के धुर्वा इलाके में चार और पांच साल के दो भाई बहनों का बीते दिनों अपहरण हो गया था, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया था. राजधानी में विरोध-प्रदर्शन तक हुए. अब 13 दिन बाद दोनों बच्चों को रामगढ़ से पुलिस टीम ने सुरक्षित तरीके से बरामद कर लिया है. इसके साथ परिजनों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

पुलिस के अनुसार, दोनों बच्चे 2 जनवरी को अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान जाने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे. इस मामले की खबर मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की. एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्चों को चितरपुर रामगढ़ जिले में ट्रेस किया गया था.

इस मिशन में रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्परता और दक्षता दिखाई. बच्चों की तलाश में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसमें 40 पुलिसकर्मी शामिल थे. रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है. एसआई संजय सिंह ने कहा कि दोनों बच्चे सकुशल हैं. रांची पुलिस दोनों बच्चों को लेकर रांची के लिए रवाना हो गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Meerut police taking accused Paras Som away (Photo - Screengrab)
मेरठ हत्या-अपहरण कांड: परिजनों को सौंपी गई दलित युवती, भारी पुलिस बल रहा मौजूद
अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने धर दबोचा
अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर
पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश.
रात में अगवा, सुबह मुठभेड़... कौशांबी में बच्चे की सकुशल वापसी, तीनों अपहरणकर्ता घायल
बच्चे को वापस पाकर मां बेहद खुश.
अस्पताल से अगवा 3 साल का बच्चा 24 घंटे में बरामद, अपहरणकर्ता अब भी फरार
लड़की के परिवार ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी
उत्तराखंड में मिली दिल्ली से लापता किशोरी, 19 साल का अपहरणकर्ता गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के हल्द्वानी में मिली दिल्ली से लापता किशोरी, 19 साल का अपहरणकर्ता गिरफ्तार, उलझी है कहानी

Advertisement

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों भाई-बहनों को आज अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी परेशान करने वाले रहे हैं.

उन्होंने आगे लिखा कि शुरू में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से रांची पुलिस ने दूसरे राज्य में इसी तरह की घटना के तार जोड़े और बच्चों को छुड़ाने के लिए अपराधियों तक पहुंची, वह सराहनीय है. सोरेन ने कहा कि दोनों बच्चों को बचाने के साथ ही जांच खत्म नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि हम राज्य और राज्य के बाहर ऐसे अपराधों की गहन जांच करने के बाद आपराधिक गिरोहों की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे.

बता दें कि बच्चों के लापता होने के बाद प्रदेश की राजधानी में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए. बीजेपी ने राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की जवाबदेही को चुनौती दी. बच्चों के परिजनों ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही की सराहना की. दोनों बच्चों के सकुशल वापस आ जाने के बाद परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने भी राहत की सांस ली है.

---- समाप्त ----
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement