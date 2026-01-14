किडनैप भाई-बहन 13 दिन बाद सकुशल बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस, CM का ऐलान- अपराधियों की कमर टूटेगी

Jharkhand News: रांची के धुर्वा इलाके में चार और पांच साल के दो भाई बहनों का बीते दिनों अपहरण हो गया था, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया था. राजधानी में विरोध-प्रदर्शन तक हुए. अब 13 दिन बाद दोनों बच्चों को रामगढ़ से पुलिस टीम ने सुरक्षित तरीके से बरामद कर लिया है. इसके साथ परिजनों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

पुलिस के अनुसार, दोनों बच्चे 2 जनवरी को अपने घर के पास स्थित किराने की दुकान जाने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे. इस मामले की खबर मिलते ही रांची पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की. एसपी ग्रामीण प्रवीण पुष्कर ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्चों को चितरपुर रामगढ़ जिले में ट्रेस किया गया था.

इस मिशन में रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्परता और दक्षता दिखाई. बच्चों की तलाश में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसमें 40 पुलिसकर्मी शामिल थे. रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है. एसआई संजय सिंह ने कहा कि दोनों बच्चे सकुशल हैं. रांची पुलिस दोनों बच्चों को लेकर रांची के लिए रवाना हो गई है.

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों भाई-बहनों को आज अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी परेशान करने वाले रहे हैं.

उन्होंने आगे लिखा कि शुरू में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से रांची पुलिस ने दूसरे राज्य में इसी तरह की घटना के तार जोड़े और बच्चों को छुड़ाने के लिए अपराधियों तक पहुंची, वह सराहनीय है. सोरेन ने कहा कि दोनों बच्चों को बचाने के साथ ही जांच खत्म नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि हम राज्य और राज्य के बाहर ऐसे अपराधों की गहन जांच करने के बाद आपराधिक गिरोहों की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे.

बता दें कि बच्चों के लापता होने के बाद प्रदेश की राजधानी में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए. बीजेपी ने राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन की जवाबदेही को चुनौती दी. बच्चों के परिजनों ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही की सराहना की. दोनों बच्चों के सकुशल वापस आ जाने के बाद परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने भी राहत की सांस ली है.

