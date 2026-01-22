scorecardresearch
 
पटरी पर खड़े ट्रक को घसीटती ले गई ट्रेन, देवघर में बड़ा हादसा, Video

झारखंड के जसीडीह–मधुपुर रेलखंड पर गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ. गोंडा से आसनसोल जा रही ट्रेन की चावल से भरे ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेन सेवा प्रभावित रही. करीब एक घंटे बाद अप लाइन को चालू किया गया.

ट्रेन ने ट्रक को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)
ट्रेन ने ट्रक को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)

