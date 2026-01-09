43 नस्लें, 326 डॉग्स और इंटरनेशनल शो... हैंडलर्स के इशारों पर लगाई जंप, परफेक्ट ट्रेनिंग देख दंग रह गए लोग, Video

झारखंड के जमशेदपुर में पेट डॉग लवर्स के लिए एक बड़ा और खास आयोजन शुरू हुआ है. शहर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल डॉग शो शुरू किया गया, जिसमें देश-विदेश की 43 नस्लों के कुल 326 डॉग्स हिस्सा ले रहे हैं. यह डॉग शो तीन दिनों तक चलेगा. इसमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों से प्रतिभागी पहुंचे हैं.

इस शो की शुरुआत टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने किया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर का यह डॉग शो अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें विदेशी जजों की मौजूदगी इसे और खास बनाती है. उन्होंने बताया कि हर साल इस शो की लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में डॉग्स ने भाग लिया है.

खास बात यह रही कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के प्रशिक्षित डॉग्स ने मुख्य अतिथि का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया. इसके बाद डॉग्स ने मार्च पास्ट कर सलामी भी दी, जिसे देखकर मौजूद दर्शक काफी उत्साहित नजर आए. इस अनोखे नजारे ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया.

डॉग शो में गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, डाबरमैन, लैब्राडोर, बीगल, जर्मन शेफर्ड समेत कई लोकप्रिय और दुर्लभ नस्लों के डॉग्स देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शनी के दौरान डॉग्स की शारीरिक बनावट, चाल, अनुशासन और प्रशिक्षण का आकलन अंतरराष्ट्रीय जजों द्वारा किया जा रहा है.

इस आयोजन में केवल डॉग्स की सुंदरता ही नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को भी दर्शाया जा रहा है. शो के दौरान बाधाएं पार करना, ऊंची छलांग लगाना, डिसिप्लिन और सुरक्षा से जुड़े अभ्यासों का प्रदर्शन किया गया. यह भी दिखाया गया कि डॉग्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी, सर्चिंग और बचाव जैसे कार्यों में कैसे किया जाता है.

डॉग शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में इस आयोजन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. आयोजकों के अनुसार, अगले दो दिनों में भी कई रोचक प्रतियोगिताएं और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे.

