43 नस्लें, 326 डॉग्स और इंटरनेशनल शो... हैंडलर्स के इशारों पर लगाई जंप, परफेक्ट ट्रेनिंग देख दंग रह गए लोग, Video

जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीन दिवसीय इंटरनेशनल डॉग शो शुरू हुआ है. इस खास आयोजन में देश-विदेश की 43 अलग-अलग नस्लों के 326 डॉग्स शामिल हो रहे हैं. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों से पहुंचे डॉग्स और उनके हैंडलर्स ने शो को खास बना दिया.

इंटरनेशनल डॉग शो में शानदार प्रदर्शन. (Photo: Screengrab)
झारखंड के जमशेदपुर में पेट डॉग लवर्स के लिए एक बड़ा और खास आयोजन शुरू हुआ है. शहर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल डॉग शो शुरू किया गया, जिसमें देश-विदेश की 43 नस्लों के कुल 326 डॉग्स हिस्सा ले रहे हैं. यह डॉग शो तीन दिनों तक चलेगा. इसमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों से प्रतिभागी पहुंचे हैं.

इस शो की शुरुआत टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने किया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर का यह डॉग शो अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें विदेशी जजों की मौजूदगी इसे और खास बनाती है. उन्होंने बताया कि हर साल इस शो की लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में डॉग्स ने भाग लिया है.

यहां देखें Video

खास बात यह रही कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के प्रशिक्षित डॉग्स ने मुख्य अतिथि का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया. इसके बाद डॉग्स ने मार्च पास्ट कर सलामी भी दी, जिसे देखकर मौजूद दर्शक काफी उत्साहित नजर आए. इस अनोखे नजारे ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया.

यह भी पढ़ें: 'मेरा मोंटी मुझको दिलवा दीजिए, उसके बगैर मैं जी नहीं सकती…’ महिला की बात सुन डीएम ने लिया एक्शन, 4 घंटे में मिला पेट डॉग

डॉग शो में गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, डाबरमैन, लैब्राडोर, बीगल, जर्मन शेफर्ड समेत कई लोकप्रिय और दुर्लभ नस्लों के डॉग्स देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शनी के दौरान डॉग्स की शारीरिक बनावट, चाल, अनुशासन और प्रशिक्षण का आकलन अंतरराष्ट्रीय जजों द्वारा किया जा रहा है.

इस आयोजन में केवल डॉग्स की सुंदरता ही नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को भी दर्शाया जा रहा है. शो के दौरान बाधाएं पार करना, ऊंची छलांग लगाना, डिसिप्लिन और सुरक्षा से जुड़े अभ्यासों का प्रदर्शन किया गया. यह भी दिखाया गया कि डॉग्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी, सर्चिंग और बचाव जैसे कार्यों में कैसे किया जाता है.

डॉग शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में इस आयोजन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. आयोजकों के अनुसार, अगले दो दिनों में भी कई रोचक प्रतियोगिताएं और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे.

