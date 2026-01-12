झारखंड: साप्ताहिक बाजार से 4 महीने का बच्चा हुआ चोरी, जांच में जुटी पुलिस

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साप्ताहिक बाज़ार से चार महीने के बच्चे को चुरा लिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि रविवार को एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ, जिसमें वह बच्चा भी शामिल था, डुमरिया के रंगमटिया में साप्ताहिक देगाम बाज़ार गई थी.

उसने बच्चे को अपनी 8 साल की बेटी की देखरेख में छोड़ दिया और कुछ काम से चली गई. लड़की को अकेला देखकर एक महिला उसके पास आई और उसे 20 रुपये देकर कुछ खरीदने को कहा, साथ ही बच्चे की देखभाल करने का भरोसा भी दिलाया.

पुलिस ने CCTV के आधार पर शुरू की जांच

जैसे ही लड़की वहां से गई, वह महिला बच्चे को लेकर भाग गई. बेटी के घटना बताने के बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. कोवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि हम महिला की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज देख रहे हैं और आस-पास के पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया है.

हम गांव वालों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. महिला ने बताया कि बाजार में खरीददारी कर रही थी और दोनों बच्चों को बड़ी बेटी की देखरेख में छोड़ दिया था. इसी दौरान एक महिला चार महीने के बच्चे को लेकर चली गई. मामले की शिकायत पुलिस से की गई है.

