scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड के दुमका मेले में दर्दनाक हादसा... ब्रेकडांस झूले से टकराकर नशे में धुत महिला की मौत

झारखंड के दुमका में एक मेले में दर्दनाक हादसा हो गया. ब्रेकडांस झूले के पास नशे की हालत में पहुंची एक महिला झूले की ट्रॉली से टकरा गई. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)

झारखंड के दुमका में एक स्थानीय मेले में दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में महिला ब्रेकडांस झूले के कार्ट से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने मृतक महिला की पहचान गुलाबी देवी के रूप में की है, जो दुमका के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टोंगी गांव की रहने वाली थी. वह पहाड़िया जनजाति से ताल्लुक रखती थी. पुलिस ने बताया कि गुलाबी देवी पिछले कुछ दिनों से सरैयाहाट में लगे मेले में पहुंची थी. आरोप है कि वह शराब के नशे में मेले में पहुंची.

पुलिस ने बताया कि देर रात गुलाबी देवी ब्रेकडांस झूले के नजदीक पहुंच गई. झूले पर सवारियां थीं. इसी दौरान महिला का बैलेंस बिगड़ गया और वह झूले के एक चलते हुए कार्ट से टकरा गई. टक्कर के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी. इस दौरान महिला को गंभीर चोट आ गई.

सम्बंधित ख़बरें

झूले में 30 फीट की ऊंचाई पर फंसे लोग. (Photo: Screengrab)
चलते-चलते अचानक खराब हुआ झूला, 30 फीट ऊंचाई पर फंसे लोग.. मची चीख-पुकार
मेले टूटकर गिरा झूला, बच्ची की मौत. (Photo: Representational)
बुलंदशहर के मेले में हादसा... अचानक गिरा झूला, 6 साल की बच्ची की मौत
fair-ride-accident-india-video-viral-raises-questions-on-safety-standards
झूला बेकाबू हुआ तो जमीन पर घिसटते रहे युवक, वीडियो देख कांप उठे लोग
bagaha news
बगहा: मेले में टूटा ब्रेक डांस वाला झूला
जहरीली गैस से मौत. (Photo: Representational)
दुमका में दिल दहला देने वाली घटना, घर में मिली एक ही परिवार के चार लोगों की लाश

यह भी पढ़ें: हवा में 30 फीट की ऊंचाई पर अटका झूला... दो घंटे फंसे रहे 8 लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट से किया रेस्क्यू

Advertisement

हादसे के तुरंत बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को तुरंत दुमका सदर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. 

इस घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि झूले के आसपास पर्याप्त बैरिकेडिंग और निगरानी नहीं थी. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि झूला संचालक की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement