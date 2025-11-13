हवा में 30 फीट की ऊंचाई पर अटका झूला... दो घंटे फंसे रहे 8 लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट से किया रेस्क्यू

ओडिशा के कटक शहर में चल रही प्रसिद्ध बाली यात्रा मेले में एक झूला अचानक हवा में रुक गया. अचानक झूला बंद हो जाने से आठ लोग दो घंटे तक 30 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे. इस घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद हजारों लोग हैरान रह गए.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा रात के समय हुआ. झूला अचानक तकनीकी खराबी के कारण रुक गया. उस समय झूले में एक महिला, दो बच्चे और पांच पुरुष सवार थे. झूला करीब 30 फीट की ऊंचाई पर अटक गया, जिससे सभी लोग डर से सहम गए. मेले में मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी.

सूचना मिलते ही कटक डीसीपी ऋषिकेश ध्यानदेव खिलारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की. ओडिशा फायर सर्विस के जवानों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से एक-एक करके सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा.

करीब दो घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. लोगों ने तब राहत की सांस ली, जब सभी लोगों को झूले से सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया गया. हवा में अटके झूले पर फंसे हुए लोगों के परिजन बेहद परेशान थे.

बचाव के बाद सभी को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई. पुलिस ने बताया कि झूले में आई खराबी के कारण यह हादसा हुआ और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. बाली यात्रा में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

