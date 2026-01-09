बाथरूम में जली हालत में मिला महिला का शव... हत्या या खुदकुशी? जांच में जुटी पुलिस

झारखंड के दुमका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला का जला हुआ शव उसके घर के बाथरूम से बरामद किया गया. इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, मृतका की पहचान 53 साल की नमिता गोड़ाई के रूप में हुई है, जो दुमका नगर थाना क्षेत्र के बघनोचा कॉलोनी की रहने वाली थीं. पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद दुमका टाउन थाना की टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस घर के अंदर गई तो बाथरूम में महिला का बुरी तरह जला हुआ शव मिला. शुरुआती जांच में घटनास्थल की स्थिति संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू की.

दुमका टाउन थाना प्रभारी जगन्नाथ धन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की मौत आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. वहीं, मृतका के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला किन परिस्थितियों में थी और घटना से पहले क्या हुआ था. पुलिस परिवार के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

इस घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया. आसपास रहने वाले लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश होगा.

