Ankita के परिवार से मिलेंगे कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे, 25 लाख रुपये की देंगे आर्थिक मदद

सिरफिरे आशिक की सनक का शिकार बनी अंकिता सिंह के परिवार से मिलने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से झारखंड के दुमका जाएंगे. साथ ही मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देंगे. इस दौरान गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे.

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बुधवार को दिल्ली से दुमका जाएंगे. वे यहां अंकिता सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे. साथ ही कपिल मिश्रा पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे. कपिल मिश्रा के साथ सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे. कपिल मिश्रा अंकिता के परिवार की मदद के लिए फंड जुटा रहे हैं. इसकी जानकारी मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है.

पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने लिखा, ''Ankita : Brave daughter of a poor Father, एक निर्धन पिता की बहादुर बेटी अंकिता, परसों हम अंकिता के परिवार से मिलने जाएंगे जिस माता पिता की बेटी यूं छीन ली जाएं उनका दर्द कितना असहनीय होगा. आइए मिलकर इस परिवार का सहारा बनें.''

