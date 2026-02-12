scorecardresearch
 
जम्मू कश्मीर: SSB जवान टिंकू कुमार लापता, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद नहीं मिला कोई सुराग

एसएसबी के जवान टिंकू कुमार 24 घंटे से लापता हैं. वो एक महीने की छुट्टी के बाद 11 फरवरी को बटालियन में रिपोर्ट करने वाले थे. हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया.

टिंकू कुमार एक महीने की छुट्टी पर थे. (Photo: ITG)
टिंकू कुमार एक महीने की छुट्टी पर थे. (Photo: ITG)

एसएसबी जवान टिंकू कुमार 24 घंटे से लापता हैं. बुधवार, दोपहर 1 बजे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे थे, लेकिन उसके बाद से वो लापता हैं. टिंकू कुमार 10 बटालियन एसएसबी बटमालू श्रीनगर के जवान थे. पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.

टिंकू कुमार 12 जनवरी से 10 फरवरी तक 30 दिनों की छुट्टी पर गए थे. 11 फरवरी को उन्हें 10 बटालियन में रिपोर्ट करना था. लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है.

इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग के गडोल जंगल इलाके में भी 2 आर्मी कमांडो लापता हो गए थे. 6 अक्तूबर 2025 को लापता हुए दोनों जवान 5 पैरा के अग्निवीर थे. दोनों सैनिक गश्ती अभियान के दौरान लापता हो गए थे. दो-तीन दिन बाद उनमें से एक जवान का शव बरामद हुआ था. 

