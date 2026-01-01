scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुंछ में पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क, UAPA के तहत कार्रवाई

जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के गुरसाई थाना क्षेत्र में UAPA के तहत पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर और लॉन्च कमांडर रफीक नाई उर्फ सुल्तान की अचल संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई FIR 194 वर्ष 2024 से जुड़ी है. कुर्क की गई कृषि भूमि की बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये है.

Advertisement
X
आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क (Photo: Screengrab)
आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क (Photo: Screengrab)

आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर और प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई उर्फ सुल्तान की अचल संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क किया है. यह कार्रवाई 1 जनवरी 2026 को की गई.

यह संपत्ति थाना गुरसाई में दर्ज FIR संख्या 194 वर्ष 2024 के संबंध में कुर्क की गई है. कुर्क की गई संपत्ति गांव नार, नक्का मझारी क्षेत्र, तहसील मेंढर, जिला पुंछ में स्थित है. यह कुल 4 मरला और 2 सरसाई कृषि भूमि है. पुलिस के अनुसार इस संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है.

आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

फाइल फोटो
कश्मीर में पाकिस्तान के 4 आतंकी हैंडलर्स की संपत्तियां कुर्क
एंटी-नेशनल एलिमेंट्स के समर्थन करने वाले दो लोगों की संपत्ति कुर्क
J-K: पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैंडलर्स पर बड़ा एक्शन, कोर्ट के आदेश पर संपत्ति हुई कुर्क
adil raja
पाकिस्तान में मुनीर से टक्कर लेने वाला आर्मी का पूर्व अधिकारी आतंकी घोषित, बोला- मेरे लिए सम्मान की बात
Operation Sindoor demonstrates India’s strong response to terrorism
पड़ोसी की आतंकी हरकतों पर बरसे नीरज कुमार
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोला सैफुल्लााह कसूरी (Photo: AP)
'भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी...', ऑपरेशन सिंदूर पर PAK आतंकी के जहरीले बोल

कुर्क की गई संपत्ति रफीक नाई उर्फ सुल्तान पुत्र मोहम्मद अफसर के नाम पर दर्ज है. वह इसी क्षेत्र का निवासी है लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है. रफीक नाई प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़ा हुआ है और इन संगठनों के लिए लॉन्च कमांडर की भूमिका निभा रहा है.

पुलिस के अनुसार रफीक नाई पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने में शामिल रहा है. वह नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की निगरानी, प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ में मदद और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त पाया गया है. उसे नामित व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया जा चुका है.

Advertisement

रफीक नाई के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें वर्ष 2003, 2004, 2006, 2020, 2021, 2022 और 2024 में हत्या, हत्या के प्रयास, साजिश, देश के खिलाफ युद्ध, आर्म्स एक्ट और UAPA से जुड़े मामले शामिल हैं. ये सभी मुकदमे थाना गुरसाई और थाना मेंढर में दर्ज हैं.

यह कुर्की की कार्रवाई थाना मेंढर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई. पुलिस ने बताया कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की जांच और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद यह कार्रवाई पूरी की गई.

आतंकी रफीक नाई के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले

पुंछ जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आतंकियों की आर्थिक और लॉजिस्टिक संरचना को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. पुलिस ने कहा कि देश की सुरक्षा और शांति के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement