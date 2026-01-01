पुंछ में पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर रफीक नाई की संपत्ति कुर्क, UAPA के तहत कार्रवाई

आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी हैंडलर और प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई उर्फ सुल्तान की अचल संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क किया है. यह कार्रवाई 1 जनवरी 2026 को की गई.

और पढ़ें

यह संपत्ति थाना गुरसाई में दर्ज FIR संख्या 194 वर्ष 2024 के संबंध में कुर्क की गई है. कुर्क की गई संपत्ति गांव नार, नक्का मझारी क्षेत्र, तहसील मेंढर, जिला पुंछ में स्थित है. यह कुल 4 मरला और 2 सरसाई कृषि भूमि है. पुलिस के अनुसार इस संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है.

आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई

कुर्क की गई संपत्ति रफीक नाई उर्फ सुल्तान पुत्र मोहम्मद अफसर के नाम पर दर्ज है. वह इसी क्षेत्र का निवासी है लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है. रफीक नाई प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से जुड़ा हुआ है और इन संगठनों के लिए लॉन्च कमांडर की भूमिका निभा रहा है.

पुलिस के अनुसार रफीक नाई पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने में शामिल रहा है. वह नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की निगरानी, प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ में मदद और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त पाया गया है. उसे नामित व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया जा चुका है.

Advertisement

रफीक नाई के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें वर्ष 2003, 2004, 2006, 2020, 2021, 2022 और 2024 में हत्या, हत्या के प्रयास, साजिश, देश के खिलाफ युद्ध, आर्म्स एक्ट और UAPA से जुड़े मामले शामिल हैं. ये सभी मुकदमे थाना गुरसाई और थाना मेंढर में दर्ज हैं.

यह कुर्की की कार्रवाई थाना मेंढर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई. पुलिस ने बताया कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की जांच और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद यह कार्रवाई पूरी की गई.

आतंकी रफीक नाई के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले

पुंछ जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आतंकियों की आर्थिक और लॉजिस्टिक संरचना को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. पुलिस ने कहा कि देश की सुरक्षा और शांति के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

---- समाप्त ----