J-K: बारामूला-उरी रोड पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक ठप, चौड़ीकरण की वजह से ढीली हुई चट्टान

बारामूला-उरी रोड पर इको पार्क के सामने पहाड़ खिसकने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. सड़क चौड़ीकरण के काम के दौरान हुए इस भूस्खलन के कारण मलबे और पत्थरों का गिरना अभी भी जारी है.

पहाड़ी से पत्थरों का मलबा गिरने से लोग डर कर भागने लगे (Photo: Ashraf Wani/ITG)
जम्मू-कश्मीर में बारामूला-उरी रोड पर इको पार्क के ठीक सामने वाले इलाके में भारी भूस्खलन होने के कारण यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. सड़क चौड़ीकरण का कार्य चलने के दौरान अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नीचे आ गईं. 

अधिकारियों के मुताबिक, पहाड़ से पत्थरों और मलबे का गिरना अभी भी जारी है, जिससे वहां से गुजरना बेहद जोखिम भरा बना हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है. 

सड़क पर पड़े भारी मलबे को हटाने और मार्ग को फिर से सुचारू करने के प्रयास तभी शुरू किए जा सकेंगे, जब पत्थरों का गिरना बंद होगा. फिलहाल, इस रास्ते पर लंबी कतारें लगने और यात्रियों को परेशानी होने की संभावना बनी हुई है.

जारी है पत्थरों का गिरना

घटनास्थल पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि पहाड़ से चट्टानें लगातार नीचे की ओर खिसक रही हैं. सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही कटाई के कारण मिट्टी ढीली हो गई है, जो इस भूस्खलन की बड़ी वजह मानी जा रही है. जब तक पहाड़ पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, तब तक मलबे को हटाने का काम शुरू करना बचाव दल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत

ट्रैफिक ठप होने से बारामूला और उरी के बीच संपर्क टूट गया है. सड़क पर भारी पत्थरों के जमा होने से वाहनों का निकलना करीब-करीब नामुमकिन हो गया है. पुलिस और संबंधित विभाग ने लोगों को इस मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है. मार्ग को साफ करने के लिए मशीनों को तैनात किया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से काम अभी रुका हुआ है.

---- समाप्त ----
