scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

J-K: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा... CRPF जवान सहित बस में सवार 4 लोगों की मौत

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के जखानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको दहला दिया है. एक यात्री बस और खड़े वाहन के बीच हुई इस भिड़ंत में एक सीआरपीएफ (CRPF) जवान और तीन आम नागरिकों की जान चली गई है.

Advertisement
X
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ हादसा (Representational Image)
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ हादसा (Representational Image)

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर जखानी के पास हुए एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान सहित चार लोगों की मौत हो गई है. यह हादस तब हुआ, जब एक यात्री बस ने सड़क किनारे खड़े टाटा मोबाइल वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. दरअसल, बस चालक एक मोटरसाइकिल से होने वाली भिड़ंत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान नियंत्रण खोने से बस सीधे खड़े वाहन में जा घुसी. 

हादसे के वक्त टाटा मोबाइल का टायर बदल रहे तीन नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बस में सफर कर रहे सीआरपीएफ के एक जवान ने भी इस भीषण टक्कर में अपनी जान गंवा दी. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. राजमार्ग पर इस घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Heavy snowfall in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh mountains
J&K में फिर बर्फबारी, पुलवामा से कुलगाम-शोपियां तक बिछी सफेद चादर
Jammu Kashmir snowfall heavy snowfall in Srinagar
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जमकर बर्फबारी, देखें Live तस्वीरें
यूएन में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल
UN में भारत ने रखी 'ऑपरेशन सिंदूर' की एक-एक डिटेल, PAK के दावों की ऐसे खोली पोल
विशेष: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड का कहर, हिल स्टेशन हाउसफुल
Jammu Kashmir on high alert for Republic Day
गणतंत्र दिवस के बीच जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा

टायर बदल रहे थे लोग, तभी आई मौत

जखानी के पास हुई यह घटना बेहद खतरनाक थी. चश्मदीदों के मुताबिक, टाटा मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी और तीन लोग उसका पंचर टायर बदलने में व्यस्त थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक अनियंत्रित बस उनकी ओर आ रही है. बस ने इतनी तेजी से टक्कर मारी कि इन तीनों नागरिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: उधमपुर में आतंकियों की तलाश में सुरक्षाबलों ने मारा छापा, एनकांउटर में एक जवान शहीद

मोटर साइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस की स्पीड काफी ज्यादा थी. अचानक सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बस ड्राइवर ने स्टेयरिंग मोड़ा, जिससे बस किनारे खड़े वाहन से टकरा गई. बस के अंदर बैठे यात्री भी इस झटके से सहम गए. इसी बस में सवार सीआरपीएफ जवान की चोट लगने की वजह से मौत हो गई. प्रशासन अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    Advertisement