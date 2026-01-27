J-K: उधमपुर में भीषण सड़क हादसा... CRPF जवान सहित बस में सवार 4 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर जखानी के पास हुए एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान सहित चार लोगों की मौत हो गई है. यह हादस तब हुआ, जब एक यात्री बस ने सड़क किनारे खड़े टाटा मोबाइल वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. दरअसल, बस चालक एक मोटरसाइकिल से होने वाली भिड़ंत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान नियंत्रण खोने से बस सीधे खड़े वाहन में जा घुसी.

हादसे के वक्त टाटा मोबाइल का टायर बदल रहे तीन नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बस में सफर कर रहे सीआरपीएफ के एक जवान ने भी इस भीषण टक्कर में अपनी जान गंवा दी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. राजमार्ग पर इस घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

टायर बदल रहे थे लोग, तभी आई मौत

जखानी के पास हुई यह घटना बेहद खतरनाक थी. चश्मदीदों के मुताबिक, टाटा मोबाइल सड़क किनारे खड़ी थी और तीन लोग उसका पंचर टायर बदलने में व्यस्त थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक अनियंत्रित बस उनकी ओर आ रही है. बस ने इतनी तेजी से टक्कर मारी कि इन तीनों नागरिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

मोटर साइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस की स्पीड काफी ज्यादा थी. अचानक सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बस ड्राइवर ने स्टेयरिंग मोड़ा, जिससे बस किनारे खड़े वाहन से टकरा गई. बस के अंदर बैठे यात्री भी इस झटके से सहम गए. इसी बस में सवार सीआरपीएफ जवान की चोट लगने की वजह से मौत हो गई. प्रशासन अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहा है.

