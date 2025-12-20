scorecardresearch
 
जम्मू में पिकनिक से लौटते वक्त बच्चों की बस पलटी, 35 घायल

जम्मू के बिश्नाह इलाके के पास रिंग रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. पिकनिक से लौट रहे स्कूली बच्चों की बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें करीब 35 बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

जम्मू में बच्चों से भरी बस पलटी (Photo: Screengrab)
जम्मू में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 35 स्कूली बच्चे घायल हो गए. यह हादसा बिश्नाह के पास रिंग रोड पर उस समय हुआ, जब स्कूल के बच्चे पिकनिक से लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, बच्चों से भरी स्कूल बस तेज रफ्तार में रिंग रोड से गुजर रही थी. इसी दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. सभी घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने  हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और बस का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह मानी जा रही है.

