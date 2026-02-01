scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे जनाजे को कंधा दे देना...', आतंकी बेटे से सरेंडर की गुहार लगाती 80 साल की मां का निधन

जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में 80 वर्षीय जन्ना बेगम का निधन हो गया, जिन्होंने अपने बेटे रियाज अहमद से आतंकवाद छोड़कर सरेंडर करने की अपील की थी. रियाज हिजबुल मुजाहिदीन का 'ए-प्लस' कैटेगिरी कमांडर है और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम है.

Advertisement
X
मां की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी. (Representational Photo)
मां की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी. (Representational Photo)

जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पर अपने बेटे से आतंकवाद छोड़ने की अपील करने वाली महिला का निधन हो गया है. ये मामला किश्तवार जिले के मरवाह क्षेत्र में अनियार गांव का है.

पीटीआई के मुताबिक, 80 साल की जन्ना बेगम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने बेटे से उनकी देखभाल करने के लिए कहती रहीं. उन्होंने अपने बेटे से हिंसा छोड़कर सरेंडर करने के लिए कहा था लेकिन उनकी अंतिम इच्छा पूरी न हो सकी.

बता दें कि रियाज अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का 'ए-प्लस' कैटेगिरी का कमांडर है. उसे सुरक्षा बलों ने वॉन्टेड घोषित किया है और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi-NCR rain
दिल्ली-पंजाब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... बदलने वाला है मौसम का मिजाज
Indian Army
सेना का 'ऑपरेशन त्राशी-I' जारी, जम्मू-कश्मीर के डोलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़
Delhi Rain Alert
कल आधी रात के बाद दिल्ली में 3 दिन बारिश... पंजाब-हरियाणा-राजस्थान में भी अलर्ट
एवलांच के खतरे के बीच बर्फीले पहाड़ों पर डटे हिमवीर, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
रास कारगिल में भारी बर्फबारी के बीच एवलांच का खतरा बढ़ा (Photo: ITG/ Ashraf Wani)
बर्फबारी से सियाचिन-लद्दाख में एवलांच का खतरा, हैरतअंगेज VIDEO में देखें सेना की जांबाजी

अपने बेटे से सरेंडर की अपील करती रहीं मां

जन्ना बेगम ने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में सोशल मीडिया पर वीडियोज जारी किए थे. इनमें वो अपने बेटे रियाज अहमद कहती दिखी थीं, 'उसे सरेंडर कर देना चाहिए और वापस आकर हमारी देखभाल करनी चाहिए. कम से कम उसे हमारे जिंदा रहते हुए यहां होना चाहिए और मेरी लाश को कंधा देना चाहिए.'

Advertisement

जन्ना बेगम ने आतंकवाद को लेकर कहा था, 'ये किस तरह का जिहाद है जहां मां-बाप को छोड़ दिया जाता है? हम अकेले हैं. हमारी देखभाल कौन करेगा?'

यह भी पढ़ें: बॉन्डी के दो 'टेरर अटैक'... आतंकवादी और विक्टिम के बारे में प्रचलित सोच बदल देंगे

अधूरी रह गई मां की आखिरी ख्वाहिश

एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि लाख गुजारिशों के बावजूद जन्ना बेगम का बेटा घर नहीं लौटा और वो अपने बेटे को देखे बिना ही चल बसीं. रिश्तेदार ने कहा, 'उनकी अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई.'

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिवारों की ऐसी अपीलें आतंकवाद के खिलाफ बदलती जनभावना का सबूत हैं. अधिकारी ने कहा, आतंकवाद देश के लिए अच्छा नहीं है. जो लोग हथियार उठाते हैं उन्हें या तो मौत या जेल का सामना करना पड़ता है. अगर वो अपने माता-पिता की बात सुनकर सरेंडर कर देता है, तो ये एक अच्छा कदम होगा.

यह भी पढ़ें: सेना का 'ऑपरेशन त्राशी-I' जारी, जम्मू-कश्मीर के डोलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़

कौन है रियाज अहमद?

रियाज अहमद लगभग 15 साल पहले आतंकवादी संगठनों में शामिल हुआ था. माना जाता है कि वो क्षेत्र में सक्रिय हिजबुल के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले कमांडरों में से एक से है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement