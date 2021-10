आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी युवकों की रिहाई के लिए महबूबा ने लिखी चिट्ठी, कहा- हस्तक्षेप करें PM मोदी

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने तथा पाकिस्तान के समर्थन नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार तीन कश्मीरी छात्रों की रिहाई को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उनकी जल्द रिहाई का अनुरोध किया है.

पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले छात्रों पर एक्शन को लेकर कहा कि कश्मीरी देशभक्त सरकार बनाने के लिए कश्मीरियों का दिल और दिमाग जीतना होगा जो सरकार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश की टीम या खेल पर चीयर करना देशद्रोह नहीं है. महबूबा ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पीएम से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है.

Ive written to the Prime Minister about the recent arrest of Kashmiri students in Agra on charges of sedition. Hope he intervenes so that they are released soon. @PMOIndia pic.twitter.com/vfv2Wc5HCc