किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका

किश्तवाड़ में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. संयुक्त ऑपरेशन में जैश से जुड़े आतंकियों के फंसे होने की आशंका है. इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है.

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की टीम तलाशी अभियान के लिए पहुंची थी. (File Photo)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर अचानक फायरिंग कर दी.

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों को सिंहपोरा क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर पहले से ही पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इलाके में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने जब इलाके की घेराबंदी को और मजबूत किया, तभी छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई. फिलहाल दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है.

सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं और संयुक्त अभियान के दौरान वे इलाके में फंसे हुए हैं. पूरे क्षेत्र को सुरक्षाबलों ने चारों ओर से घेर लिया है ताकि आतंकी भागने में सफल न हो सकें.

मुठभेड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को इलाके में भेजा गया है और आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षाबलों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मुठभेड़ समाप्त होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी.

